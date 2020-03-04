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5 березня • оновлено в 01:17
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Рада дала добро на допуск до України іноземних солдатів

7.5т
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Верховна Рада дозволила президенту Володимиру Зеленському допустити іноземні підрозділи збройних сил на територію України для участі в багатонаціональних військових навчаннях.

За законопроєкт №3003 у другому читанні і в цілому проголосували 289 нардепів.

Іноземні армії в Україні: США, Румунії, Молдові та Британії дали добро

У документі йдеться про те, що іноземні збройні сили братимуть участь в українсько-американських навчаннях "Репід Трайдент - 2020" та "Сі Бриз - 2020", українсько-молдавських навчаннях "Південь - 2020", українсько-румунському навчанні "Ріверайна - 2020" і українсько-британських навчаннях "Воріер Вотчер - 2020".

Навчання "Репід Трайдент - 2019"

Навчання "Репід Трайдент - 2019"

mil.gov.ua

Закон набуде чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у навчаннях "Репід Трайдент - 2019" взяли участь понад 3 тисячі українських військовослужбовців, а також приблизно 500 військовослужбовців з 13 країн-учасниць НАТО – США, Канади, Болгарії, Грузії, Італії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Німеччини, Данії, Туреччини і Великої Британії.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Golan Sim
Golan Sim
ИЗ РАЗГОВОРА:".. а ще кажуть, що знайшли пiндоси дiвку мiцну i дуже гарну, та задешево придбали її. Пообiцяли взяти до себе та дати багато грошей, але так i не зробили цього, топчуть її десь у темному закутку, а далi не допускають. Так i живе вона роботяща та на все згодная.."
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3
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Golan Sim
Golan Sim
Ильчук Андрей, свиното, расчеши свой гребень и смажь свой тухес вазелином побольше.. у тебя скоро будет много клиентов ))
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Golan Sim, все бы ты пересказывал, что от петухов в петушарне слышал
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2
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Xoxлух жарить будут?
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5
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный, калоцапок дешевле и реальнее
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0
3
Кор Павел
Кор Павел
Проходной двор в не государство
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5
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Кор Павел, парапетушарный сброд, а не народ
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