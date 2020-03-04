Верховна Рада дозволила президенту Володимиру Зеленському допустити іноземні підрозділи збройних сил на територію України для участі в багатонаціональних військових навчаннях.

За законопроєкт №3003 у другому читанні і в цілому проголосували 289 нардепів.

У документі йдеться про те, що іноземні збройні сили братимуть участь в українсько-американських навчаннях "Репід Трайдент - 2020" та "Сі Бриз - 2020", українсько-молдавських навчаннях "Південь - 2020", українсько-румунському навчанні "Ріверайна - 2020" і українсько-британських навчаннях "Воріер Вотчер - 2020".

Навчання "Репід Трайдент - 2019" mil.gov.ua

Закон набуде чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у навчаннях "Репід Трайдент - 2019" взяли участь понад 3 тисячі українських військовослужбовців, а також приблизно 500 військовослужбовців з 13 країн-учасниць НАТО – США, Канади, Болгарії, Грузії, Італії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Німеччини, Данії, Туреччини і Великої Британії.

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