Если кто не в курсе, то гордые рабы в касках сегодня собрались бастовать. В оккупированном рф Донецке.

Вставлю своих 5 копеек и немного расскажу о причинах возможного митинга недовольных рабов [шахтерами язык не поворачивается их называть, от шахтеров им достались только каски и записи в трудовых книжках].

Новини Как дед на блокпосту дынырийцев унижал

Первое. Возможная так называемая забастовка имеет четкую причину, точнее несколько причин. Первая причина - долги перед Дон ЖД, которая отказывается давать вагоны, ибо ей должен внешторгсервис, фирма олигарха по фамилии курченко. Должны не много и не мало - за 4 месяца.

Нет вагонов - нет куда уголь загружать = нет поставок = нет денег в качестве предоплаты = нет зарплат. Также глючит так называемая "банковская" система дыныры, ибо кремль переводит оккупированные территории на прямое финансирование через банки-прокладки южного округа, которые не имеют международной регистрации, лицензии и т д. Процесс перехода на стандарты русской банковской системы будет длиться еще месяц-три, поэтому и проблемы с зачислением денег бюджетникам

Новини Инсайд о визите Суркова в Донецк

Далее. Буквально на днях, комиссия из рф приехала в Донецк, которая задает вопросы и Дон ЖД, и предприятию курченко, -внешторгсервису-, мол где деньги, ибо железнодорожное оккупационное руководство порядком наворовало денег на топливе, а бизнес схема курченко вообще чхать хотела платить. Что получается в итоге? Шахтеры сосут и сосут отнюдь не чупа-чупс. Все.

Теперь о так называемом возможном митинге недовольных рабов. Начнем с того, что местное мыгыбы дыныры не собирается никого арестовывать. Вообще. Ибо с них за это спросит кремль. Поэтому все сказки о том, что у типа шахтеров стальные яйца и они в Сомали решили побороться с несправедливостью - бред бредовый.

Рабам просто нечего жрать по состоянию на сейчас. Рабы не стали вдруг патриотами Украины, неа. Им, в большинстве случаев, насрать на флаг, под которым им будут башлять и совершенно неважно, под каким флагом этот процесс будет происходить: под тряпкой дыныры, Прапором Украины или Гондураса. И да - я готов взять свои слова обратно, если увижу на митинге [если он вообще будет] недовольных Тризуб и требования уйти нах*й с Донецкой области всем тем, у кого русскоговорящая челюсть.

Многие, кто прочитали строчки выше, наверняка возмутились, мол как так можно, они ж со стальными яйцами и не побоялись возможных репрессий сегодня. Могу. Мне можно. Имею на это полное право. Сейчас объясню почему.

Начнем с того, что я очень злопамятный и хорошо помню позицию шахтеров весной 2014 года - они как бараны ходили на митинги за русский мир+на шахте им ставили отметку о выходе на работу+платили, если не ошибаюсь, аж по 200 грн на рыло+эти двуногие еще весной 2014 года реально верили в русские зарплаты и пенсии.

Я ничего не забыл, неа. Я все помню прекрасно. Я лично видел стада баранов, именующих себя шахтерами, топящих обеими руками за русский мир, в то время, когда им платила ненавистная Украина. И да - не помню ни одного протеста со стороны шахтеров, когда убили Диму Чернявского в центре Донецка.

Далее. Смелость - это то, чего у шахтеров никогда не было. Вообще. Я вам сейчас о старой схеме расскажу, которая действует на шахтах и которая во всех красках показывает смелость шахтеров.

Смотрите, как все просто : у шахтеров есть такое понятие, как отдать часть зарплаты начальнику участка, 10-15% в основном. Хотите расскажу за что? Легко.

Шахтеры отдают часть зарплаты начальству в качестве взятки за то, чтобы в зарплатных ведомостях была записана зарплата повыше. Выше зарплата - выше пенсия в итоге. Именно за это и приходится делиться. Каждый месяц. Из месяца в месяц, из года в год. С*ка, как же это смело, согласитесь.

Пример. Я, условный шахтер, получаю на 12 тыс. грн в месяц. Но! На руки мне отдают 10-11 тысяч максимум, чтобы мне в ведомости написали шо у меня зарплата побольше.

Ща расскажу как вообще работает схема и как смело против нее каждый год протестуют шахтеры.

Итак, шаг первый - начальник участка получил деньги от каждого шахтера и работника шахты. Но он не присваивает их себе полностью, неа. Он эти деньги несет директору шахты, который, в свою очередь, отдает долю начальнику участка, часть денег оставляет себе и часть денег уже сам директор шахты несет в министерство угля. Наличкой. Каждый месяц. Из года в год. Смелые шахтеры не любят об этом говорить.

Для полноты понимания смелости шахтеров, объясню немножко в цифрах и на конкретном примере : допустим, на шахте работает 1000 человек. Все они каждый месяц отдают минимум по 1000 грн тупо за то, чтобы в зарплатной ведомости им записывали зарплаты, которые выше реальных, чтобы получать пенсию выше в будущем. За это они смело и платят начальству. И добровольно.

Представим, что сумма условно 1 млн грн. Это левая наличка, которая остается у начальства шахты. Начальник участка в итоге имеет еще одну зарплату, в конверте, директор шахты тоже 1-1,5 зарплаты. Каждый месяц. Из года в год.

Что же имеют шахтеры, работяги, которые в принципе не должны способствовать коррупции на шахте, ведь они зарабатывают кровью и пОтом деньги? Шахтеры имеют только шансы получить пенсию повыше и смелость быть участниками коррупционной схемы, которая осталась со времен совка. Все.

Вот такая смелось шахтеров без прикрас. И да, мой дед- полный кавалер орденов Шахтерской славы, я знаю, о чем говорю.

Но давайте все-таки возвратимся к смелым шахтерам, которые смело молчали 6 лет и вдруг решили показать, кто на Донбассе главный. Давайте спросим шахтеров, почему они молчали, когда отжимали шахты Украины нв Донбассе и когда им в разы понизили зарплаты. В ответ вы услышите только мычание, готов поспорить.

Далее. Взгляните на шахтеров вне оккупации, как они бастуют и перекрывают трассы. По логике вещей, так называемая "белая кость" из касты шахтеров, донецкие и макеевские, должны завтра показать класс. Только этого не будет. Как не было в 2014 году, когда нужно было показать и зубы, и яйца. Хоть один раз.

Стоп, никто не расходится никуда, я вам еще о смелости расскажу шахтеров, которые возможно придут митинговать сегодня в Донецке.

После того, как шахты у Украины отжали дынырийцы, часть шахтного оборудования украли вооруженные макаки-дынырийцы, в том числе были разворованы гидравлические стойки, которые не позволяют породе сверху обрушиться на головы горняков.

Новини Как Кремль будет шахтеров взрывать

Знаете, чем сейчас заменили гидравлику на шахтах на оккупированных? Деревом. С*ка, в 2019 году крепление в проходке шахтеры ставят деревом. Как в копанках.

Помните, хоть один митинг недовольных шахтеров по этому поводу на оккупированных? И я не помню. Причину хотите знать? Просто шахтерам платили иногда. А значит похер на ту технику безопасности, главное на пожрать-побухать есть и шо Хунте проклятой не идет уголь. Героизм, точнее молчание горняков на оккупированных, в ситуации с заменой гидравлики на дерево зашкаливает, согласитесь.

Совсем забыл, может кто помнит, когда шахтеры на оккупированных простестовали против того, чтобы с территории шахт артиллерия макак стреляла по всУ и по мирняку ? Не поверите, я тоже не помню. Хотя, по логике вещей, шахтеры должны были понимать : если макаки поставят орудие на территории шахты, возможно прилетит ответка. Или может кто помнит взрывы на шахтах во время начала оккупации, когда смелые шахтеры взрывали шахтную взрывчатку, лишь бы русским и макакам местным не досталось? Не поверите, и я не помню.

Эпилог. По инсайдерской информации, полученной от шахтеров, если на митинг сегодня выйдут человек 100-500 - это будет успех. Остальные не выйдут никуда.

Нет, их не запугали подвалами, неа. Им просто сказало начальство, что если кого заметит на митинге недовольных, то потом найдется причина, по которой их уволят и потом они не устроятся ни на одну шахту на оккупированных, даже в копанку.

Если логически подумать, то шахтерам на оккупированных нечего терять: нужно требовать зарплату уже и сейчас, не дохнуть же как раб покорный, каждый день выслушивая от начальства сказки о том шо недореспублика равиваицца и шо нада патирпеть.

Только большиство, абсолютное большинство, найдут 1000 и одну отмазку, чтобы не требовать с властей свое заработанное. Ибо страшно лишиться гипотетической возможности получать те копейки, которые сейчас иногда платят оккупационные типа власти.

Мораль проста. Готов взять свои слова обратно, если увижу хоть один флаг Украины на митинге в Донецке. Конец.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!