"Причетна до керівництва": хто тримав десятки "рабів" на Одещині

Організатори незаконного утримання людей на одному з консервних заводів в Одеській області мають громадянство України і можуть бути причетні до інших кримінальних злочинів.

"Визволені громадяни перебували в рабських умовах від 7 до 10 днів. Організатори збирали і постійно оновлювали їх склад на залізничному вокзалі. Збирали під виглядом доброчинних робіт, а насправді це було зовсім по іншому", – сказав у коментарі OBOZREVATEL помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

За його словами, всі організатори є громадянами України, одна з затриманих – жінка – причетна до керівництва заводу.

"На даний момент з'ясовуються інші обставини пов'язані з незаконним утримуванням та перевіряються ще кілька можливих епізодів кримінальних злочинів, дотичних до цієї теми", – повідомив Слободян.

Наскільки довго підозрювані займалися незаконним утриманням людей, поки невідомо, однак за словами Слободяна, до визволеної групи людей були і інші.

"Визволені громадяни почувають себе задовільно", – додав він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, поблизу м. Умань, що на Черкащині, на одній із заправок поруч із трасою виявили сильно побитого чоловіка, який стверджував, що втік з рабства.