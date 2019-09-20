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20 вересня • оновлено в 13:00
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"Раби та сало": у Росії зганьбилися фейком про Україну

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Російські пропагандистські пабліки в соціальних мережах опублікували черговий фейк про Україну.

Так, у Twitter виклали пост про те, що нібито затримані Росією північнокорейські браконьєри просять притулку в Україні.

"Заарештовані північнокорейські браконьєри, які раніше напали на російських морських прикордонників, запросили політичного притулку в Україні. Удома їх чекає розстріл, в Україні – зарахування до ВМФ на контрактні посади", – йдеться у фейку.

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Зазначимо, що користувачі мережі сміялися над цією вигадкою.

"А також жінки, раби з "республіки" і сало", "І баркас їхній візьмуть у нашу флотилію", "Через це до штатного розпису посад ВМСУ введена посада мічман-ка*апойоп", – писали під фейком.

"Раби та сало": у Росії зганьбилися фейком про Україну

Скрішот

"Раби та сало": у Росії зганьбилися фейком про Україну

Скрішот

Нагадаємо, що в російських водах Японського моря браконьєри з Північної Кореї зі зброєю напали на співробітників прикордонної служби РФ. Троє осіб отримали поранення. Атака на прикордонників відбулася в момент, коли ті намагалися затримати екіпаж шхуни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна розвінчала гучний фейк Росії про Донбас.

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Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
Теги
фейки пропаганда
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70rus xxx
70rus xxx
Никакой не фейк.Всё прогрессивное человечество стремится на Окраинушку.Гордится надо,а маскалям завидовать успешной Окраинушкой.хнык-хнык
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Макарский Александр
Макарский Александр
Строили ракеты и вертолетоносцы а теперь сало и борщь Зато есть гиднисть томос и безвиз
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Крым Андрей
Крым Андрей
Фейк??? Бу-га-га!!! Укрии, да вы вообще уже отупели если это считаете фейком. Да с вас угорают просто.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Артеллерист Моня, Ну ,насчёт " детей едим" не знаю ,на " голодаем и умираем" тебе виднее ! А вот ,что с богатой и процветающей Украины люди разбегаются это факт!))))
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Крым Андрей
Крым Андрей
Артеллерист Моня, Верю во что? В то, что кто-то прикололся над укрофлотом и выложил свою шутку в твиттере, а тупые укрии взвыли? Верю 100%
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