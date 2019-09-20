"Раби та сало": у Росії зганьбилися фейком про Україну

Російські пропагандистські пабліки в соціальних мережах опублікували черговий фейк про Україну.

Так, у Twitter виклали пост про те, що нібито затримані Росією північнокорейські браконьєри просять притулку в Україні.

"Заарештовані північнокорейські браконьєри, які раніше напали на російських морських прикордонників, запросили політичного притулку в Україні. Удома їх чекає розстріл, в Україні – зарахування до ВМФ на контрактні посади", – йдеться у фейку.

Зазначимо, що користувачі мережі сміялися над цією вигадкою.

"А також жінки, раби з "республіки" і сало", "І баркас їхній візьмуть у нашу флотилію", "Через це до штатного розпису посад ВМСУ введена посада мічман-ка*апойоп", – писали під фейком.

Скрішот

Скрішот

Нагадаємо, що в російських водах Японського моря браконьєри з Північної Кореї зі зброєю напали на співробітників прикордонної служби РФ. Троє осіб отримали поранення. Атака на прикордонників відбулася в момент, коли ті намагалися затримати екіпаж шхуни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна розвінчала гучний фейк Росії про Донбас.

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