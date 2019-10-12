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12 жовтня • оновлено в 11:24
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"Звільнили місце Януковичу": у мережі повідомили про затримання Пушиліна в Росії

14.6т Читати матеріал російською

У мережі обговорюють інформацію про ймовірний арешт у Москві ватажка так званої "Донецької народної республіки" Дениса Пушиліна.

Відповідний пост з'явився в Twitter пабліка "Віктор Шишкін - наш президент". Там припустили, що нібито арешт може бути пов'язаний з тим, що терористична організація завдала Росії економічний збиток. Йдеться про борг Газпрому в 1 мільярд доларів.

"У Москві заарештували Пушиліна. Це скромний таємний патріот України завдав ворогові економічний збиток такого розміру, що навіть бувалий багато СК Росії щиро захопився. Йдеться про гроші, які ДНР заборгувало "Газпрому" за газ 1 млрд. доларів", - йдеться у повідомленні.

Денис Пушилін Денис Володимирович

Денис Пушилін Денис Володимирович

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Така ж інформація з'явилася в Twitter Донецького ресурсу "Бувало і краще".

"Пушиліна прийняли, ходять чутки", - сказано в повідомленні.

У коментарях під постами розгорілася дискусія. Користувачі відзначають, що раптовий арешт ватажка "ДНР" може бути пов'язаний з тим, що місце Пушиліна звільнили для іншого кандидата. Можливо, для когось із колишніх членів "Партії регіонів".

У мережі з'явилася інформація про арешт Пушиліна

У мережі з'явилася інформація про арешт Пушиліна

У мережі з'явилася інформація про арешт Пушиліна

У мережі з'явилася інформація про арешт Пушиліна

У мережі з'явилася інформація про арешт Пушиліна

У мережі з'явилася інформація про арешт Пушиліна

Раніше OBOZREVATEL писав, що ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна можуть звільнити з займаної посади вже незабаром, призначивши на його місце нинішнього "мера" Горлівки Івана Приходько. За словами донецького блогера Дмитра Черкасова, російські куратори незадоволені роботою Пушиліна, його авторитет як лідера "республіки" впав навіть серед місцевих найманців.

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Особа
Денис Пушилін Денис Володимирович
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Иванов Александр
Иванов Александр
Если это правда и он действительно нанес России вред на 1 ярд, можно смело давать Героя Украины. При этом Порох наверное уже дважды Герой России, а представление на третью звезду уже лежит на подписи...
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Очередной бред укросми …. правда свиньи при этом радостно захрюкали и стали на луну выть про мертвого шеня...
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1
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Пауки в банке начали жрать друг друга,чудненько
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2
1

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