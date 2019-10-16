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16 жовтня • оновлено в 11:11
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"Зеленський, допоможете?" Українців вразила загибель молодої військової на Донбасі

10.2т Читати матеріал російською

Загибель української військової Ярослави Ніконенко на Донбасі сильно вразила користувачів мережі.

Так, під постом журналістки Яніни Соколової про цю дівчину у Facebook зібралося чимало коментарів. Українці співчувають рідним і близьким і не скупляться на теплі слова.

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Ярослава Ніконенко

Ярослава Ніконенко

"Снайпере", який стріляв, ти знаєш, що ти наробив? Ти не янгола вбив, вбив себе! ", "Будь проклята тричі війна!" – пишуть вони.

Люди почали збір коштів для сім'ї Ярослави. Багато хто пише, що такою є ціна "капітуляції", яку нібито почала нова влада.

Зокрема, ексміністр інфраструктури Володимир Омелян запропонував президенту України Володимиру Зеленському допомогти hjlbys вбитої дівчини. "Допоможете? Це ціна вашого "перемир'я", – написав він.

"Зеленський, допоможете?" Українців вразила загибель молодої військової на Донбасі
"Зеленський, допоможете?" Українців вразила загибель молодої військової на Донбасі
"Зеленський, допоможете?" Українців вразила загибель молодої військової на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ярослава Ніконенко, що загинула від снайперської кулі в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі, служила в охороні Генерального штабу ЗСУ та була родом із Полтавської області. У неї залишилася маленька дочка.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Громозека Иван
Громозека Иван
В итоге как обычно окажется, что её снасильничали и упокоили свои же сослуживцы...
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3
1
филипп филипыч
филипп филипыч
а что в миргороде делать больше нечего? и ваще миргород в какой области находиться в донецкой или луганской или снайперская пуля до полтавской области долетела?
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3
0
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
филипп филипыч тебя,твоя пуля и на параше найдет.
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1
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Заскулили упоранты .
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