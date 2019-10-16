"Зеленський, допоможете?" Українців вразила загибель молодої військової на Донбасі

Загибель української військової Ярослави Ніконенко на Донбасі сильно вразила користувачів мережі.

Так, під постом журналістки Яніни Соколової про цю дівчину у Facebook зібралося чимало коментарів. Українці співчувають рідним і близьким і не скупляться на теплі слова.

Ярослава Ніконенко

"Снайпере", який стріляв, ти знаєш, що ти наробив? Ти не янгола вбив, вбив себе! ", "Будь проклята тричі війна!" – пишуть вони.

Люди почали збір коштів для сім'ї Ярослави. Багато хто пише, що такою є ціна "капітуляції", яку нібито почала нова влада.

Зокрема, ексміністр інфраструктури Володимир Омелян запропонував президенту України Володимиру Зеленському допомогти hjlbys вбитої дівчини. "Допоможете? Це ціна вашого "перемир'я", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ярослава Ніконенко, що загинула від снайперської кулі в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі, служила в охороні Генерального штабу ЗСУ та була родом із Полтавської області. У неї залишилася маленька дочка.

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