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16 жовтня • оновлено в 11:11
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"Захарченка вбив Путін!" Мережу сполохала нова версія загибелі ватажка "ДНР"

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У мережі з'явилася нова версія вбивства ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

Про це у Twitter написав український журналіст Денис Казанський, який опублікував заяву "чиновника "ДНР" Олександра Бородая.

Так, там стверджується, що їхнього очільника "вбили пенсіонери КДБ, яким 70 років".

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"Пенсіонери-асасини підірвали Захарченка й втекли городами. Усіляке я чув, звичайно, але такої дикості ще не було. Це навіть для дегенеративних любителів "ЛДНР" занадто", – написав Казанський.

Користувачі зі сміхом обговорили таку заяву терористів.

"Старці-розбійники", "За прямою вказівкою Андропова", "На зустрічі випускників КДБістів за звичкою приносять когось в жертву", "Ще йдуть, напевно, із завдання", "Він просто сказав, що Захараченка вбив Путін", "Пенсіонер, що крадеться. Дідусь, що затаївся", – жартували в мережі.

Нагадаємо, що Захарченко був убитий під час вибуху в Донецьку 31 серпня 2018 року.

"Захарченка вбив Путін!" Мережу сполохала нова версія загибелі ватажка "ДНР"

Скріншот

"Захарченка вбив Путін!" Мережу сполохала нова версія загибелі ватажка "ДНР"

Скріншот

"Захарченка вбив Путін!" Мережу сполохала нова версія загибелі ватажка "ДНР"

Скріншот

"Захарченка вбив Путін!" Мережу сполохала нова версія загибелі ватажка "ДНР"

Скріншот

"Захарченка вбив Путін!" Мережу сполохала нова версія загибелі ватажка "ДНР"

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російській Раді Федерації гнівно відреагували на вимогу України розпустити "Л/ДНР" для реалізації політичного блоку Мінських угод.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Денис Казанський Олександр Захарченко
Місце
Україна
Теги
соцмережі ДНР Новини ДНР
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Три года назад, 16 октября 2016 года, был ликвидирован ватоправославный террорист и медиа-комбат Арсений Павлов. Он же Моторола. Он же Рыжая Собака. Земля стеклобетоном ему и им подобным. https://t.me/johankarlsen
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Бородай имел в виду, что СБУ наняло/заставило неких пенсионеров ещё советского КГБ исполнить убийство Захарченко.
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Жаль что ху.ла с собой не забрал
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