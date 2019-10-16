"Захарченка вбив Путін!" Мережу сполохала нова версія загибелі ватажка "ДНР"

У мережі з'явилася нова версія вбивства ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

Про це у Twitter написав український журналіст Денис Казанський, який опублікував заяву "чиновника "ДНР" Олександра Бородая.

Так, там стверджується, що їхнього очільника "вбили пенсіонери КДБ, яким 70 років".

"Пенсіонери-асасини підірвали Захарченка й втекли городами. Усіляке я чув, звичайно, але такої дикості ще не було. Це навіть для дегенеративних любителів "ЛДНР" занадто", – написав Казанський.

Користувачі зі сміхом обговорили таку заяву терористів.

"Старці-розбійники", "За прямою вказівкою Андропова", "На зустрічі випускників КДБістів за звичкою приносять когось в жертву", "Ще йдуть, напевно, із завдання", "Він просто сказав, що Захараченка вбив Путін", "Пенсіонер, що крадеться. Дідусь, що затаївся", – жартували в мережі.

Нагадаємо, що Захарченко був убитий під час вибуху в Донецьку 31 серпня 2018 року.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у російській Раді Федерації гнівно відреагували на вимогу України розпустити "Л/ДНР" для реалізації політичного блоку Мінських угод.

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