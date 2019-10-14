"Випустіть мене": ірландець "заговорив" з того світу, розсмішивши близьких на похоронах

Ветеран Сухопутних військ Ірландії Шей Бредлі перед своєю смертю записав голосове повідомлення, щоб під час похорону розсмішити родичів і друзів.

Про це повідомляє Daliy Mail. Дочка ветерана згодом зізналася, що знала про записане повідомленні і була рада, що її життєрадісний батько зміг розсмішити оточуючих після смерті (для того, щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Шей Бредлі, ветеран dailymail.co.u

Після того, як труну з тіло ветерана опустили в могилу, з неї почали доноситися обурені крики "Випустіть мене". Ще деякий час ветеран продовжував "лаятися" з труни, що викликало щирий сміх у всіх присутніх, після чого голос на запису повідомив, що хотів ще раз попрощатися.

Родич і друзі Бредлі сміються під час його "звернення" Скрішоти відео

Присутні на похоронах сміються від жартів Бредлі Скрішоти відео

Згодом спільнота ветеранів в Facebook заявила, що їх загиблий друг показав яскравий приклад відмінності між гумором військових і цивільних. Варто відзначити, що на відео видно – задоволення від жарту Бредлі отримали практично всі присутні на похоронах.

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