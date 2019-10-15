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15 жовтня • оновлено в 16:56
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/ Суспільство

"Ватні мрії збуваються": у Криму окупанти влаштували жителям "квести на виживання"

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В анексованоиу Росією Криму місцеві жителі скаржаться, що не можуть записатися на прийом до лікаря.

Про це у Twitter повідомив користувач "КРИМський бандерівець", опублікувавши скріншот із форуму в мережі. Так, кримчани писали про проблеми медицини у Ялті.

"Крим. Ялта. Медицина від гавані – ватні мрії збуваються. Прочитайте, як "зацвіли" ми в окупації. Раніше було діло. Захворів – прийшов – отримав медичну допомогу. А тепер цілі квести на виживання", – йдеться в дописі.

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У коментарях обурювалися, повідомляючи, що окупанти розвалили медицину на півострові.

"Коли наведуть порядок у міськлікарні? Болить сьогодні, а записують на грудень? Після відвідування поліклініки захворюєш ще більше. Не продовжують життя, а вкорочують", "Уже багато кримчан у "ДНР" їздять зуби робити, скоро й операції їздитимуть робити", "Страховий поліс – повний звіздець. У лікарів одне завдання – не одержати штраф від чиновників, які приїжджають і забирають картки на місяць", – писали в мережі.

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму місцеві жителі поскаржилися на лікарів, до яких не можуть місяцями потрапити на прийом.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Ялта
Тег
Крим
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филипп филипыч
филипп филипыч
где ссылка на сам ялтинский форум где это пишут? брехливый хайпер))
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руденко евгений
руденко евгений
туфта с обеих сторон. Стало не лучше и не хуже. Отношения между людьми стали похуже. Боятся разговаривать даже со знакомыми. Стало чище. А с врачами? Так вроде все на месте - работают. Но и у нас проблем выше крыши. Знакомы умирал недавно, так это вообще ужас. Боль, крик, помощи никакой в больнице. На кладбище тишина всё-таки.
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Rusnak Gulnara
Rusnak Gulnara
«Царство идиотизма с одной стороны и победа здравого смысла с другой» Бывший депутат Рады и лидер украинской партии «Союз левых сил» Василий Волга рассказал о своих впечатлениях от поездки в российский Крым. Побывав всего лишь один день в Крыму экс-депутата охватил шок, от того насколько различается уровень развития современного Крыма от того, что был еще в составе Украины. Василий Волга отметил, что прошло всего 5 коротких лет с момента объединения Крыма и Российской Федерации, однако разрушения и старину уже не встретить. Их сменили развитие, высокое качество и счастливые лица граждан. «Царство идиотизма с одной стороны и победа здравого смысла с другой», — написал Волга в своем Facebook. «И вот сегодня Украина уже напоминает большую банку с пауками, где все пауки встали на лапки друг против друга, выставили свои зубки и приготовились к решительной схватке друг с другом. А в Крыму работа кипит», — констатировал экс-депутат. Бывший депутат негодует о том, как Украина могла упустить Российскую Федерацию как сторонника, соседа и друга. Василий Волга уверен, что если бы Украина приняла миллиарды, которые Россия предложила в качестве инвестиций, то уровень развития безусловно во всех сферах на Украине был бы на порядок выше, а качество жизни намного лучше. Василий Волга также отметил, что в Крыму еще много над чем нужно работать и работать, однако процесс идет и даже кипит, а значит все будет решено. Бывший депутат уверен, что развитие Крыма постепенно и стремительно растет, что в результате превратит город в настоящий идеал «морской мечты».
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