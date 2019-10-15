В анексованоиу Росією Криму місцеві жителі скаржаться, що не можуть записатися на прийом до лікаря.

Про це у Twitter повідомив користувач "КРИМський бандерівець", опублікувавши скріншот із форуму в мережі. Так, кримчани писали про проблеми медицини у Ялті.

"Крим. Ялта. Медицина від гавані – ватні мрії збуваються. Прочитайте, як "зацвіли" ми в окупації. Раніше було діло. Захворів – прийшов – отримав медичну допомогу. А тепер цілі квести на виживання", – йдеться в дописі.

У коментарях обурювалися, повідомляючи, що окупанти розвалили медицину на півострові.

"Коли наведуть порядок у міськлікарні? Болить сьогодні, а записують на грудень? Після відвідування поліклініки захворюєш ще більше. Не продовжують життя, а вкорочують", "Уже багато кримчан у "ДНР" їздять зуби робити, скоро й операції їздитимуть робити", "Страховий поліс – повний звіздець. У лікарів одне завдання – не одержати штраф від чиновників, які приїжджають і забирають картки на місяць", – писали в мережі.

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму місцеві жителі поскаржилися на лікарів, до яких не можуть місяцями потрапити на прийом.

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