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9 жовтня • оновлено в 18:25
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/ Суспільство

"В Україні громадянська війна!" Собчак зробила скандальну заяву

6.5т Читати матеріал російською

В Україні на Донбасі відбувається не збройний конфлікт із Росією, а громадянська війна.

Про це заявила російська журналістка Ксенія Собчак, яка на своєму Youtube-каналі опублікувала інтерв'ю із блогером Анатолієм Шарієм.

Так, Шарій розповідав, що він прихильник того, щоб "добити" своїх ворогів.

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"Якщо ти не наздоженеш, не заб'єш до кінця, то потім ти можеш про це пошкодувати. Бо це він може постукати у твої двері", – повідомляв блогер.

При цьому Собчак відповіла, що після саме таких слів "в Україні триватиме громадянська війна".

"Ти ж розумієш, що після таких слів завжди триватиме громадянська війна в Україні. Коли ти сповідуєш політику, що треба добити і дотиснути, миру між нашими країнами (Росія і Україна. – Ред.) не буде ніколи. Тому що з обох боків є загиблі. І кожен із тих людей, хто втратив, вважатиме, що треба дотиснути", – зазначала вона.

На ці слова Собчак Шарій відповів, що це "страшно" і "не знає, як це подолати".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2019 року Ксенія Собчак відвідувала Київ, щоб узяти інтерв'ю у журналіста Євгена Кисельова, який із 2008 року постійно проживає у столиці України.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Ксенія Собчак Анатолій Шарій
Місце
Росія
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Судя по всему мы на пороге...вернее вы)) двух гражданских войн внутри страны...ВСУ с днр и лнр...и ВСУ с фаишиками белецкими))
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van Dijk Max
van Dijk Max
Сироткин Андрюха, гражданки не будет , будет анархия , каждый поселок сам за себя , читаем о временах махно , так оно и будет
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1
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Учитывая, с какой ненавистью одни граждане Украины тут относятся к другим гражданам Украины, удивительно, как гражданская война не началась там раньше, в 2006 или 2011 годах.
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Питон Каа
Питон Каа
Ну, если Собчак сетует об отсутствии мира между Россией и Украиной при этом говоря о гражданской войне, значит мы один народ, как и докладывал нам до этого президент РФ Путин.
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