"В Україні громадянська війна!" Собчак зробила скандальну заяву

В Україні на Донбасі відбувається не збройний конфлікт із Росією, а громадянська війна.

Про це заявила російська журналістка Ксенія Собчак, яка на своєму Youtube-каналі опублікувала інтерв'ю із блогером Анатолієм Шарієм.

Так, Шарій розповідав, що він прихильник того, щоб "добити" своїх ворогів.

"Якщо ти не наздоженеш, не заб'єш до кінця, то потім ти можеш про це пошкодувати. Бо це він може постукати у твої двері", – повідомляв блогер.

При цьому Собчак відповіла, що після саме таких слів "в Україні триватиме громадянська війна".

"Ти ж розумієш, що після таких слів завжди триватиме громадянська війна в Україні. Коли ти сповідуєш політику, що треба добити і дотиснути, миру між нашими країнами (Росія і Україна. – Ред.) не буде ніколи. Тому що з обох боків є загиблі. І кожен із тих людей, хто втратив, вважатиме, що треба дотиснути", – зазначала вона.

На ці слова Собчак Шарій відповів, що це "страшно" і "не знає, як це подолати".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2019 року Ксенія Собчак відвідувала Київ, щоб узяти інтерв'ю у журналіста Євгена Кисельова, який із 2008 року постійно проживає у столиці України.

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