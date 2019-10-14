"Українці пишаються своєю армією, а агресор боїться її": Порошенко привітав воїнів з Днем захисника України

За п’ять років дата 14 жовтня закарбувалася в українській історичній пам’яті і наш народ відзначає нове свято, вшановуючи своїх героїв та захисників.

Ми пишаємося своєю армією, яку боїться агресор, сказав п’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, вітаючи українських воїнів з Днем захисника України (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Важко навіть уявити, але ще в 2014 році, коли "зелені чоловічки" вже окопалися в Криму, Україна відзначала день захисника за російським календарем 23 лютого", – зауважив він.

"За п’ять років 14 жовтня вкарбувалося в українську історичну пам’ять. Отже, рішення про нове свято було абсолютно правильним", – наголосив Петро Порошенко.

Петро Порошенко на Донбасі Укрінформ

"Український народ поважає свою армію і пишається нею. Її боїться агресор. На неї з острахом озираються капітулянти", – підкреслив п’ятий президент України.

За його словами, українська армія "виставила для них жирні червоні лінії, – і горе тому, хто їх перетне".

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"Бо плач не дав нікому ще свободи. А хто борець – той здобуває світ. Ці слова з "Маршу нової армії", нашої нової армії – найкраще передають атмосферу сьогоднішнього дня", – зауважив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 14 жовтня, крім Покрови Пресвятої Богородиці українці відзначатимуть державне свято – День захисника України. Ця дата була встановлена п'ятим президентом України Петром Порошенком і має на меті вшанування мужності та героїзму захисників України.

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