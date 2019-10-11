"У Путіна кілька ножів за спиною": Зеленського попередили про небезпеку "формули Штайнмаєра"

Українську владу застерегли від сліпої довіри президенту Росії Володимиру Путіну, який намагається показати з себе "миротворця", але фактично розділяє суспільство України за допомогою "формули Штайнмаєра".

Про істинні наміри лідера РФ написав на своїй сторінці в Facebook військовий експерт Костянтин Машовець.

"Всі ці "розведення", "примирення", "формули Штайнмаєра" і інші заманухи – для Кремля лише інструмент. А аж ніяк не мета. В принципі, це було зрозуміло з самого початку", – зазначив він.

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На думку Машовця, Путін активно розпалює протиріччя в українському суспільстві, звинувачуючи Київ у зриві домовленостей щодо Донбасу.

"Адже очевидно, що у нас сьогодні склалася така ситуація, коли те, що одні називають компромісом, готовністю "вести діалог", інші вважають відвертою капітуляцією і здачею національних інтересів", – заявив експерт.

За його словами, Кремль "формулою Штанмаєра" спочатку фактично розділив суспільство на два табори, тепер цих два табори намагається зіштовхнути і перевести в гарячу фазу, чим показати всьому світу, що Україна – країна, де панує "розгул і свавілля з боку збройних радикалів і націоналістів ".

"На мій погляд, нинішній українській владі варто було б в цьому відношенні позбутися від зайвих ілюзій і наївності. Путін при першій-ліпшій можливості буде корчити з себе миротворця і "готового до діалогу", проте це зовсім не означає, що за спиною він не приховав кілька ножів", – резюмував Машовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Віталій Портников висловив думку, що узгодивши "формулу Штайнмаєра", Україна "прогнулася" під Путіна.

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