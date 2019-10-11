Головна Новини
11 жовтня • оновлено в 23:41
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"У Путіна кілька ножів за спиною": Зеленського попередили про небезпеку "формули Штайнмаєра"

2.3т Читати матеріал російською

Українську владу застерегли від сліпої довіри президенту Росії Володимиру Путіну, який намагається показати з себе "миротворця", але фактично розділяє суспільство України за допомогою "формули Штайнмаєра".

Про істинні наміри лідера РФ написав на своїй сторінці в Facebook військовий експерт Костянтин Машовець.

"Всі ці "розведення", "примирення", "формули Штайнмаєра" і інші заманухидля Кремля лише інструмент. А аж ніяк не мета. В принципі, це було зрозуміло з самого початку", – зазначив він.

Новини
"Маленький Путін": Портников побачив тривожні сигнали у пресмарафоні Зеленського

Зеленського попередили про небезпеку Путіна

Зеленського попередили про небезпеку Путіна

На думку Машовця, Путін активно розпалює протиріччя в українському суспільстві, звинувачуючи Київ у зриві домовленостей щодо Донбасу.

"Адже очевидно, що у нас сьогодні склалася така ситуація, коли те, що одні називають компромісом, готовністю "вести діалог", інші вважають відвертою капітуляцією і здачею національних інтересів", – заявив експерт.

За його словами, Кремль "формулою Штанмаєра" спочатку фактично розділив суспільство на два табори, тепер цих два табори намагається зіштовхнути і перевести в гарячу фазу, чим показати всьому світу, що Україна – країна, де панує "розгул і свавілля з боку збройних радикалів і націоналістів ".

"На мій погляд, нинішній українській владі варто було б в цьому відношенні позбутися від зайвих ілюзій і наївності. Путін при першій-ліпшій можливості буде корчити з себе миротворця і "готового до діалогу", проте це зовсім не означає, що за спиною він не приховав кілька ножів", – резюмував Машовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Віталій Портников висловив думку, що узгодивши "формулу Штайнмаєра", Україна "прогнулася" під Путіна.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра Донбас
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
3
7
Смішно
10
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Все это понятно, что Россия хочет вернуть Украину. Но так куда деваться, если Украина не в состоянии быть самостоятельной, а запад от нее поо сил что хотел, последнее - земля на подходе. А там пусть разгребается Россия. Ни о каких мифических демократических ценностях не идётся - все это для плебса.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
2 из 6 ответов | показать все
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Pavlov Pavel, а ты уверен что ТЫ умнее своего кота? ну я не россиянин и незнаю почему они не хотят политые русской кровью несчастные клочки суши вернуть японцам.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Петренко Амадеус, Ты глупее моего кота. Если все так, как ты пишешь, то почему РФ не вернет японцам те несчастные клочки суши, называемые островами.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Н Олег
Н Олег
два ножа -- Минские соглашения и "формула Штайнмайера" -- один Путин даст макарону, а второй -- меркель ... приедет в нормандию и будет смореть, как те ширяют зелю в почки и печень ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Зеленский предатель Украины
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Кожедуб ruslan, девочка! чому? аргументируй!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel