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9 жовтня • оновлено в 05:27
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"Цар холопів не почув": у Криму здійнялася нова хвиля гніву

11.6т Читати матеріал російською

В окупованій Ялті місцеві жителі зібрали підписи під зверненням до Адміністрації президента РФ Володимира Путіна про заборону встановлення парканів, які перекривають краєвид на узбережжі і доступ до моря, проте там сказали вирішувати все на місцевому рівні.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав користувач під ніком Кримський бандерівець, додавши скріншот із пабліку Вконтакте під назвою "Феодосія. Підслухано".

"Крим. Ватники поскаржилися Путіну на паркани, але сцарь холопів не почув", - підписав публікацію користувач.

Один із парканів у Ялті, який перекриває шлях до моря

Один із парканів у Ялті, який перекриває шлях до моря

jalita.com

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У самому повідомленні з пабліку сказано, що у відповідь на акцію "За Крим без парканів" Адміністрація Путіна сказала, що підписанти не доклали реакцію регіональної влади.

"Говорячи простою мовою, треба отримати від місцевих облаєвих відмову у знесенні парканів та іншого, за що вони так героїчно боролися", – йдеться у публікації.

У коментарях користувачі залишають саркастичні коментарі.

"Не для того вас приєднували", "В Ялті пресу зібрали, паркани прибрали, назад удвічі більше поставили", "Приберуть паркани, аякже, зрадів, ага... Не для того іменинник (Путін. – Ред.) роздав народні землі, щоб їх витоптували отари тобі подібних".

Як писав OBOZREVATEL, кримчани поскаржилися Путіну через те, що чиновники в окупованому Криму нібито позбавляють їх законних земельних ділянок.

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Тема
Анексія Криму
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
а хто ее окупировал,Ялту в смысле..?
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
В паблике Феодосия подслушано некий человек пишет о Ялте
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Валевич Борис
Валевич Борис
Неблагодарные собаки - расеюшка избавила их от хунты и фошиздов, а они еще скулят
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