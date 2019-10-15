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15 жовтня • оновлено в 15:26
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"Танцює під дудку Кремля": Портников вказав на небезпеку переговорів Зеленського і Путіна

1.8т Читати матеріал російською

Москва не буде йти на прямі переговори з Києвом, адже Росії потрібна Україна в умовах дестабілізації.

Про це на "Белсат" написав український журналіст Віталій Портников. На його думку, Кремль має намір, як і в 2014 році, "розлити бензин" на українському сході, "поборотися за Харків, Одесу, Запоріжжя і Дніпро".

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Портников пояснює, що саме тому російська влада ставить президенту Володимиру Зеленському умови, виконання яких викликало б хвилю протестів і конфронтацію влади та суспільства.

"Для того, щоб завтра "лити бензин" у Харкові й Одесі, Кремль сьогодні намагається розпалити пожежу в Києві, довести свідомим громадянам, що їхній президент – колабораціоніст, який танцює під дудку Кремля, а самому Зеленському та його соратникам – що вони зіткнулися з "проплаченим протестом", – повідомив він.

Журналіст пояснив, що в цьому і полягає спецоперація Кремля щодо дестабілізації становища в Україні.

"І поки в Офісі президента не зрозуміють, що і переговори з російськими чиновниками, і російські умови та провокації, і навіть сама зустріч у "нормандському форматі" – лише сірники для великої пожежі, Україна залишиться в уже облитій бензином російській пастці", – додав він.

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня у Києві пройшли масштабні акції протесту "Ні капітуляції!", під час яких українці "накрили" Майдан димом.

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Особи
Віталій Портніков Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Уж кто-то, а Портников то давно на дудке скачет, причём, неизвестно, на чей!)
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руденко евгений
руденко евгений
Виталик в одной статье говорит правильные вещи, а в другой сам "разливает бензин". "Рука Кремля" налицо.
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70rus xxx
70rus xxx
Портников,почему не на передовой?
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
70rus xxx, а ты там, на передовой, без него заскучал, суровый "пёс войны")))))))))
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