"Посмішка і оточення": названо ТОП 5 способів перестати нервувати

Американський психолог Наталі Датілло склала список рекомендацій для тих, хто хоче вирватися із замкнутого кола щоденного стресу. За її словами, перемогти свої страхи під силу кожному.

Про це повідомляє НВ. При цьому експерт відзначила важливість роботи над собою, оскільки постійний стрес лише пригнічує психологічний і фізичний стан.

Перемогти свої страхи під силу кожному

Навчіться аналізувати свій страх

Пацієнтам з хронічною тривогою психолог радить записати на папері список того, що викликає у них страх, а потім оцінити його. Найчастіше пацієнти, які регулярно складають такі списки, поступово починають розуміти справжню ціну своїм страхам. І якщо не всі, то багата кількість пунктів зі писку причин для занепокоєння з часом просто зникають, підкреслює Датілло.

Ретельно підбирайте оточення

На думку Датілло, правильне оточення є головним інструментом боротьби з тривогою і песимізмом. Якщо навколо вас будуть переважно люди оптимістичного складу, то вам буде простіше перебудуватися на позитивний лад, впевнена експерт.

При цьому її колега Стів Гросс також наголошує на необхідності підтримки соціальних зв'язків, бажано з людьми, які піднімають вам настрій. Це дає відчуття захищеності і впевненості, зазначає лікар.

Намагайтеся частіше посміхатися

За словами Датілло, все більше досліджень показують, що існує прямий зв'язок між розумом і тілом. Чим краще ви про себе думаєте, тим краще функціонує ваш організм, каже вона. Іноді радість є джерелом посмішки, але іноді причина і наслідок міняються місцями, і посмішка може стати причиною для радості й оптимізму.

"Навіть якщо ви не відчуваєте радість або веселощі, іноді варто змусити себе посміхнутися. Часом вдається перехитрити свій організм і змусити його відчувати", – підтверджує її слова Гросс.

Зосередьтеся на рішеннях, а не на проблемах

Одна з головних відмінностей оптимістів від песимістів - в області ставлення до проблем, кажуть психологи. І якщо песимісти схильні боятися проблем і тривожитися через них, то оптимісти більше схильні шукати вирішення проблеми; вони не скаржаться, а фокусуються на діях.

Відзначайте хороші моменти вашого життя

Деякі психологи рекомендують простий спосіб боротьби з песимізм, почуттям занепокоєння і безпросвітності. Розпочніть свій ранок з думок про те, за що ви вдячні в цьому житті. Знайдіть і зафіксуйте думку про подію, яка вас гріє, і за яку ви хочете висловити умовну подяку.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про радах від Міністерства охорони здоров'я, які допоможуть побороти кошмарні стреси.

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