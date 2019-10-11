"Слава Україні!" Брат Чубайса в прямому ефірі звинуватив Росію і терориста Стрєлкова у війні на Донбасі

Філософ Ігор Чубайс, старший брат глави "Роснано" Анатолія Чубайса в прямому ефірі крикнув "Слава Україні!" і звинуватив Росію у війні на Донбасі.
Це трапилося у п'ятницю, 11 жовтня, на радіостанції "Комсомольская правда", де він був присутній разом із ексватажком "ДНР" Ігорем Cтрєлковим-Гіркіним (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Чубайс першим взяв слово і різко висловився про те, що саме Росія розв'язала військові дії на сході України.
Брат Чубайса в прямому ефірі звинуватив Росію
Скріншот з відео
Гіркіну вставити репліку він не дозволив, заявивши, що буде говорити з ним тільки після того, як терорист визнає свою провину за початок конфлікту на Донбасі.
"Я готовий вести дискусію тільки в разі, якщо мій опонент визнає свою провину і відповідальність. Якщо ні – до побачення. Слава Україні!" – промовив Чубайс і поспішно залишив студію.
Брат Чубайса крикнул "Слава Украине!" во время прямого эфира на радио. Он обвинил Россию в войне на Украине и сказал, что уйдет, если Стрелков не признает вину за начало конфликта в Донбассе. Не дождавшись ответа, он поднялся, выкрикнул лозунг и сбежал pic.twitter.com/CeQEcZDqZ5— Лента.ру (@lentaruofficial) October 11, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ігор Чубайс звернувся до влади Росії з вимогою припинити ганебну війну з Україною.
Чубайс спростував міф про те, що росіяни і українці є однією нацією.
Він також публічно поклав на президента РФ Володимира Путіна провину за війну на Донбасі.
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