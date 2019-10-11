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11 жовтня • оновлено в 23:41
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"Слава Україні!" Брат Чубайса в прямому ефірі звинуватив Росію і терориста Стрєлкова у війні на Донбасі

7.8т Читати матеріал російською

Філософ Ігор Чубайс, старший брат глави "Роснано" Анатолія Чубайса в прямому ефірі крикнув "Слава Україні!" і звинуватив Росію у війні на Донбасі.

Це трапилося у п'ятницю, 11 жовтня, на радіостанції "Комсомольская правда", де він був присутній разом із ексватажком "ДНР" Ігорем Cтрєлковим-Гіркіним (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Чубайс першим взяв слово і різко висловився про те, що саме Росія розв'язала військові дії на сході України.

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Брат Чубайса в прямому ефірі звинуватив Росію

Брат Чубайса в прямому ефірі звинуватив Росію

Скріншот з відео

Гіркіну вставити репліку він не дозволив, заявивши, що буде говорити з ним тільки після того, як терорист визнає свою провину за початок конфлікту на Донбасі.

"Я готовий вести дискусію тільки в разі, якщо мій опонент визнає свою провину і відповідальність. Якщо нідо побачення. Слава Україні!" – промовив Чубайс і поспішно залишив студію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Ігор Чубайс Ігор Гиркин (Стрєлков)
Місце
Росія
Тег
Донбас
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Mega Death
Mega Death
В Москве любой бомж за десять рублей крикнет.... И не такое))Пусть xoxлы попадутся. А то их страна признана самой несчастной в Европе))
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Философу простительно. У него работа такая. Всякую ахинею нести.
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Гиркин ответит за свои деяния на Донбассе. Есть ещё суд Божий: смерть от болезни , несчастия, проблемы и тп
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Савченко Александр, самое интересное, они сами себе такое сделали, а обвиняют в этом Гиркина)))
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Савченко Александр
Савченко Александр
Петренко Амадеус, а Гиркин поставил р а к о м все ВСУ ! При наличии 60 генералов и 12 адмиралов... Обидно вислоухим !
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