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11 жовтня • оновлено в 13:26
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"Скоро цей накип забудеться!" Мережу потішило фото з убитим ватажком "ДНР"

11.1т Читати матеріал російською

Ліквідований у Донецьку ватажок так званої ДНР Михайло Толстих (Гіві) зовсім скоро може забутися і "канути в небуття" — колишні поплічники вже забули його прізвище і штампують портрети з підписом "Толстикін".

Про це написав блогер Денис Казанський у Twitter, додавши відповідне фото. На ньому видно, як діти у військовій формі тримають у руках портрети ліквідованих на Донбасі так званих ватажків терористичної організації "ДНР" Олега Гришина (Ведмідь) і Михайла Толстих (Гіві). Примітно, що прізвище Гіві написано як "Толстикін" (щоб подивитися фото, доскрольте новина докінця).

"Справжнього прізвища Гіві вже ніхто й не пам'ятає. Штампують портрети, на яких написано "Толстикін" замість "Толстих". Пройде ще декілька років, і весь цей накип — мародери-паркувальники, автомийники, міські божевільні — зовсім забудеться і кане в небуття", — зазначив Казанський.

"ДНР"

"ДНР"

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Нагадаємо, що ватажок банди "Сомалі" Гіві, який займався мародерством на Донбасі та вбивав своїх полонених, був убитий 8 лютого в окупованому Донецьку. Толстих (Гіві) став уже дев'ятим лідером терористичних банд на Донбасі, ліквідованих за останні півтора року.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що на окупованій частині Донбасу з'явився музей "Новоросії", придуманої Кремлем. Там встановлені фігури загиблих ватажків "ДНР" Мотороли і Олександра Захарченка.

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Особа
Михайло Толстих (Гіві)
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