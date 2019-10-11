"Скоро цей накип забудеться!" Мережу потішило фото з убитим ватажком "ДНР"

Ліквідований у Донецьку ватажок так званої ДНР Михайло Толстих (Гіві) зовсім скоро може забутися і "канути в небуття" — колишні поплічники вже забули його прізвище і штампують портрети з підписом "Толстикін".

Про це написав блогер Денис Казанський у Twitter, додавши відповідне фото. На ньому видно, як діти у військовій формі тримають у руках портрети ліквідованих на Донбасі так званих ватажків терористичної організації "ДНР" Олега Гришина (Ведмідь) і Михайла Толстих (Гіві). Примітно, що прізвище Гіві написано як "Толстикін" (щоб подивитися фото, доскрольте новина докінця).

"Справжнього прізвища Гіві вже ніхто й не пам'ятає. Штампують портрети, на яких написано "Толстикін" замість "Толстих". Пройде ще декілька років, і весь цей накип — мародери-паркувальники, автомийники, міські божевільні — зовсім забудеться і кане в небуття", — зазначив Казанський.

"ДНР" Comments.ua

Нагадаємо, що ватажок банди "Сомалі" Гіві, який займався мародерством на Донбасі та вбивав своїх полонених, був убитий 8 лютого в окупованому Донецьку. Толстих (Гіві) став уже дев'ятим лідером терористичних банд на Донбасі, ліквідованих за останні півтора року.

Справжнє прізвище Гіві вже ніхто і не пам'ятає. Штампують портрети, на яких написано "Толстикіна" замість "Толстих". Пройде ще кілька років, і вся ця накип - мародери-паркувальники, автомойщики, міські божевільні зовсім забудеться і кане в небуття. pic.twitter.com/ShAXywmSdt - Денис Казанський (@den_kazansky) 10 жовтня 2019 р

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що на окупованій частині Донбасу з'явився музей "Новоросії", придуманої Кремлем. Там встановлені фігури загиблих ватажків "ДНР" Мотороли і Олександра Захарченка.

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