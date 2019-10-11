"Російсько-багате гетто?" З'явилися нові фото італійської вілли Зеленського

У мережі показали, як виглядає вілла президента України Володимира Зеленського на курорті Форте-дей-Мармі в Італії.

Відповідні фото опублікував у Facebook Осман Пашаєв. Він розповів про враження від міста (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Лякали, що Форте-дей-Мармі – російсько-багате гетто. Приїхали. Ніякої російської мови, жодних російських вивісок. Спокійне містечко з приватних вілл", – написав журналіст.

Вілла Зеленського в Італії: нові фото Facebook Османа Пашаєва

"До речі, в Форте-дей-Мармі найбільш негарна і незручна станція з тих, які попалися на лігурійському узбережжі. Навіть туалет не працює. Але, мабуть, ніхто з мешканців не користується нею. Всі на машинах. Крім нас із потяга вийшли лише африканські емігранти", – додав він.

Будинок Зеленського, за словами Пашаєва, розташований не прямо біля моря, а на 3 або 4 лінії. Під віллою журналіст помітив свіжий пакет сміття.

Вілла Зеленського в Італії: нові фото Facebook Османа Пашаєва

Вілла Зеленського в Італії: нові фото Facebook Османа Пашаєва

Вілла Зеленського в Італії: нові фото Facebook Османа Пашаєва

Вілла Зеленського в Італії: нові фото Facebook Османа Пашаєва

Вілла Зеленського в Італії: нові фото Facebook Османа Пашаєва

Як раніше писав OBOZREVATEL, Зеленський через свою компанію володіє 15-кімнатною віллою на узбережжі італійського курорту Форте-дей-Мармі. Це місце відоме як курорт для російських олігархів.

Сам президент заявляв, що вілла – це інвестиція, і він готовий продати її, якщо знадобляться гроші. При цьому, Зеленського викрили в тому, що він не задекларував нерухомість.

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