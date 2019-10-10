"Повії, аборти і геї!" На марафоні Зеленського стався новий конфуз. Відео

Під час пресмарафону, який зібрав Володимир Зеленський, невідомий чоловік заліз на стіл і почав голосно кричати, щоб звернути на себе увагу, а також вимагав, щоб Зеленський відповів на його питання.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, чоловік закликав президента зупинити легалізацію проституції і звинуватив у бідах України Сороса. Він назвався Анатолієм Кшановським (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку докінця).

"Президент Зеленський, негайно зупиніть свавілля, Пінчука (нерозбірливо). Зупиніть програму гомосексуалізму. [...] Зупиніть програму легалізації проституції, абортів!" – кричав чоловік.

Зеленський сказав, що відповість на це запитання після того, як чоловік зможе стати людиною і злізе зі столу. Після чого чоловік озвучив своє питання до президента з підлоги.

На пресмарафоні Зеленського чоловік наліз на стіл і голосно кричав

"Чому ми з травня зверталися десятки разів з єпископами та професорами України, а ваша адміністрація покриває беззаконня СБУ, зриває наші молебні за солдатів України? Чому ви не дали відповідь нам, чи зупините ви програму Комітету 300 Сороса із поширенню прокляття розпусти, поширення гомосексуалізму, чи зупините програму легалізації проституції й абортів, чи ви будете продовжувати курс Порошенка, шістки Сороса і Комітету 300?"

На що Зеленський відповів, що не може продовжити працю Порошенка, оскільки до цього жодного відношення не має.

"Я не займаюся легалізацією проституції, цього в Україні немає! Легалізація чого-небудь в Україні буде здійснювати тільки на базі законодавства. Жодних таких законів ми не ухвалювали і не розглядали. А ми живемо з вами у відкритому суспільстві, де кожен вибирає мову, релігію й орієнтацію. Залиште, будь ласка, цих людей у спокої!" – попросив Зеленський.

Після чого чоловік продовжив крики, і ним зайнялася поліція діалогу.

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський заявив, що введення миротворців на Донбас цілком реальне і є одним із варіантів завершення війни в Україні.

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