"Поцілунок у животик": Путіна зняли в оточенні дітей. Фото

Президент Російської Федерації Володимир Путін прибув до Туркменістану, де його зустрічали діти.

Фото з лідером РФ у Twitter опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

"Володимир Путін прибув до Ашхабаду, де сьогодні візьме участь у засіданні Ради глав держав СНД", – йдеться в пості.

На знімку показано, як президент виходить із літака, а біля трапу його зустрічають діти. Водночас видно, що вже стемніло і групу для привітання "зігнали" вже після заходу сонця.

Путін прибув до Туркменістану Twitter

Користувачі мережі обурювалися й писали, що на таких заходах неповнолітнім не місце.

"Відмінна новина, моє життя покращилося, дядько Вова поцілуй мене в живіт", "Діти спати мають, а вони ними старого діда радують", "Дідові знову хлопчика підігнали", – йдеться в коментарях.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на нездорову любов Путіна до дітей вже давно звертається увага. Наприклад, вся Росія дивувалася після недоречного вчинку російського президента під час зустрічі з туристами в Кремлі. Тоді Путін поцілував 5-річного хлопчика в живіт.

Раніше він знову спантеличив мережу дивною поведінкою в компанії хлопчика, якого чіпав за голову.

Також Путін після параду на честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурзі вчергове продемонстрував свою "любов" до маленьких дітей.

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