"Вийшли понад 20 тисяч!" Ветеран АТО висміяв "проплачені" протести у Києві

Чергова акція протесту "Ні капітуляції!", яка відбулася 14 жовтня у Києві, зібрала не 12 тисяч осіб, як заявили в МВС, а понад 20 тисяч.
Такі дані озвучив у ефірі ObozTV ветеран АТО, учасник мітингу Гліб Бабич. На його думку, кількість мітингувальників навмисно применшується – і це "показовий сигнал".
"До тих, до кого звертаються (учасники нинішніх протестів. – Ред.) це доходить з дивним викривленням. Пам'ятаєте, як розповідали про "проплачених"... До речі, вчора (14 жовтня. – Ред.) на Марші з цього гучно знущалися. Мовляв, бачите, які великі гроші, скільки "проплачених" людей", – зазначив Бабич.
"Але я думаю, що вчора нас почули", – додав він.
Ветеран АТО припустив, що деякі люди з оточення Володимира Зеленського намагаються тримати президента у певному вакуумі.
"Тобто йому кажуть: "Вово, заспокойся, це була купка проплачених..." Спочатку нас було 4-5 тисяч, потім 10 тисяч. А казали – що нас було 2 тисячі, потім 4 тисячі. Вчора оприлюднили дані про 12 тисяч. Але там було значно більше, ніж 12, 18 і навіть 20 тисяч", – розповів Бабич.
За його словами, під час акції велася аерофотозйомка, яка надасть можливість встановити точну кількість учасників.
"Але його (Зеленського. – Ред.) по-справжньому в капсулу не засовували, тобто інформація має доходити. І я думаю, що замислюватися не просто треба, а вже саме час.... Люди, які там зібралися, були на війні. Вони знають, чим це може обернутися. Тому це сигнал не тільки владі і Зеленському. Це сигнал суспільству. Щоб воно замислилося. І якщо треба – запитало у нас. Тому що ми знаємо, в чому загроза", – пояснив АТОвець.
"Вчорашні події показали, що ніхто не розійдеться", – наголосив він.
Бабич нагадав стару істину: "Якщо щось виглядає як собака, гавкає як собака і кусає як собака – це і є собака".
"Якщо певні дії мають ознаки капітуляції – це і є капітуляція. Її можна називати "перемогою", "дипломатією", але є ознаки того, що це здаються інтереси країни, за які step by step боролися п'ять з гаком років", – порівняв він.
"Тому треба обирати, що робити. І говорити конкретнішою мовою. Досить розпливчастих висловлювань", – закликав учасник війни на Донбасі.
Гліб Бабич на акції "Ні капітуляції!" у Києві
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
За підсумками переговорів Тристоронньої контактної групи у Мінську 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ узгодив "формулу Штайнмаєра" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
За словами Зеленського, жодної "капітуляції" не буде. Він запевнив, що вибори в ОРДЛО відбудуться лише за умови виведення російських військ.
Однак багато активістів виступили проти скандального документа. В Україні почалися акції протесту проти підписання "формули Штайнмаєра".
Гучне обвинувачення проти мітингувальників висунув глава Офісу президента Андрій Богдан: він заявив, що учасники акції "Ні капітуляції!" у Києві прийшли туди за гроші.
14 жовтня, в День захисника України, в центрі Києва знову відбулися масштабні протести: на Майдані Незалежності та під Офісом президента на вулиці Банковій.
Напередодні свята, 13 жовтня, Зеленський у своєму Facebook звернувся до захисників Вітчизни і пообіцяв їм не здавати інтереси України на Донбасі.
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