"Вийшли понад 20 тисяч!" Ветеран АТО висміяв "проплачені" протести у Києві

Чергова акція протесту "Ні капітуляції!", яка відбулася 14 жовтня у Києві, зібрала не 12 тисяч осіб, як заявили в МВС, а понад 20 тисяч.

Такі дані озвучив у ефірі ObozTV ветеран АТО, учасник мітингу Гліб Бабич. На його думку, кількість мітингувальників навмисно применшується – і це "показовий сигнал".

"До тих, до кого звертаються (учасники нинішніх протестів. – Ред.) це доходить з дивним викривленням. Пам'ятаєте, як розповідали про "проплачених"... До речі, вчора (14 жовтня. – Ред.) на Марші з цього гучно знущалися. Мовляв, бачите, які великі гроші, скільки "проплачених" людей", – зазначив Бабич.

"Але я думаю, що вчора нас почули", – додав він.

Ветеран АТО припустив, що деякі люди з оточення Володимира Зеленського намагаються тримати президента у певному вакуумі.

"Тобто йому кажуть: "Вово, заспокойся, це була купка проплачених..." Спочатку нас було 4-5 тисяч, потім 10 тисяч. А казали – що нас було 2 тисячі, потім 4 тисячі. Вчора оприлюднили дані про 12 тисяч. Але там було значно більше, ніж 12, 18 і навіть 20 тисяч", – розповів Бабич.

За його словами, під час акції велася аерофотозйомка, яка надасть можливість встановити точну кількість учасників.

"Але його (Зеленського. – Ред.) по-справжньому в капсулу не засовували, тобто інформація має доходити. І я думаю, що замислюватися не просто треба, а вже саме час.... Люди, які там зібралися, були на війні. Вони знають, чим це може обернутися. Тому це сигнал не тільки владі і Зеленському. Це сигнал суспільству. Щоб воно замислилося. І якщо треба – запитало у нас. Тому що ми знаємо, в чому загроза", – пояснив АТОвець.

"Вчорашні події показали, що ніхто не розійдеться", – наголосив він.

Бабич нагадав стару істину: "Якщо щось виглядає як собака, гавкає як собака і кусає як собака – це і є собака".

"Якщо певні дії мають ознаки капітуляції – це і є капітуляція. Її можна називати "перемогою", "дипломатією", але є ознаки того, що це здаються інтереси країни, за які step by step боролися п'ять з гаком років", – порівняв він.

"Тому треба обирати, що робити. І говорити конкретнішою мовою. Досить розпливчастих висловлювань", – закликав учасник війни на Донбасі.

Гліб Бабич на акції "Ні капітуляції!" у Києві facebook.com/169lazy

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!