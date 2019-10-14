"Питання відкладено": в ОП зробили жорстку заяву щодо розведення військ на Донбасі

В Офісі президента заявили про неможливість розведення військ в Золотому Луганської області без стійкого припинення вогню.

Про це в ефірі Hromadske заявив заступник глави ОПУ Юрій Костюк зазначивши, що це питання поки що відкладено.

ВСУ

"Що стосується розведення, абсолютно зрозумілі побоювання. Більш того, я хочу сказати, що зараз це питання (розведення - Ред.) відкладене, щоб воно відбулося, потрібні певні умови, має бути постійне припинення вогню певну кількість днів, що не відбулося", - сказав він.

При цьому Костюк запевнив, що коли відведення сил відбудеться, українська влада зможе забезпечити безпеку місцевих жителів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 13 жовтня, окупанти обстріляли з гранатометів ділянку розведення сил біля населеного пункту Золоте на Донбасі, знову зірвавши домовленість.

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