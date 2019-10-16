"Писали зі стелі": з'явилися подробиці про перепис населення у "ДНР"

Перепис населення у "ДНР", який проводили з 1 по 14 жовтня цього року, відбувся з великими порушеннями регламенту, людям ставили різні питання, а деяких із них записували по декілька разів.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Макс Баринов. За його словами, кількість тих, хто проживає у "ДНР", уже не збігається із заявленою, що видно за виданими довідками про участь у переписі.

"Не дивлячись на опублікований регламент, процес проходив "зі стелі". Місцевим адміністраціям шепнули, які дані потрібні обов'язково, а що може й почекати. Питання були різні, кількість із заявленою не збігається, способи перепису теж відрізняються, деяких "переписують" по декілька разів. Крім того, найманці хочуть знайти житло, яке пустує, щоб просто віджати його на "благо республіки", – повідомив блогер.

Перепис населення у "ДНР" "Діловий Донбас"

За його словами, російські окупанти все ж хочуть уявляти для себе цифри, скільки людей підтримує "ДНР" і їхнього ватажка Дениса Пушиліна, а скільки налаштовані проукраїнські.

"Беручи або ні участь у переписі, місцеве населення показує своє ставлення до ватажків "республіки" і внутрішньої політики держави. Можна буде побачити, як знизився рейтинг Пушиліна і що взагалі чекатиме в найближчому майбутньому "ДНР", – підсумував Баринов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території окупованого Донбасу так звана влада "ДНР" із 20 жовтня скасує курсування деяких приміських поїздів. Зміни проведуть у зв'язку з "низькою кількістю населення і для зменшення витрат". У мережі жорстко висміяли такий "сюрприз" для місцевих жителів.

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