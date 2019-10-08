"Оксамитовий сезон": у мережі показали справжні фото з Криму

У мережі показали, як насправді виглядають пляжі Криму в кінці оксамитового сезону. Туристів на захопленому Росією півострові не додалося.

Пустельні фото з'явилися на сторінці RoksolanaToday&Крим25% у Twitter. Так, на знімках були показані пляжі Судака й мису Меганом.

"Що в жовтні, що влітку", "А як же оксамитовий сезон?" – пишуть у мережі.

Пляж Капсель.

Мис Меганом. Жовтень Криму pic.twitter.com/n3brNVeZuE - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) October 7, 2019

Судак

місце для Ждания літа pic.twitter.com/UzMiLgNZ3J - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) October 7, 2019

Судак

місце для Ждания літа pic.twitter.com/UzMiLgNZ3J - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) October 7, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Криму різко ополчилися проти "понаїхалих" росіян.

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