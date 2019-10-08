"Оксамитовий сезон": у мережі показали справжні фото з Криму

У мережі показали, як насправді виглядають пляжі Криму в кінці оксамитового сезону. Туристів на захопленому Росією півострові не додалося.
Пустельні фото з'явилися на сторінці RoksolanaToday&Крим25% у Twitter. Так, на знімках були показані пляжі Судака й мису Меганом.
"Що в жовтні, що влітку", "А як же оксамитовий сезон?" – пишуть у мережі.
Пляж Капсель.- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) October 7, 2019
Мис Меганом. Жовтень Криму pic.twitter.com/n3brNVeZuE
Судак- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) October 7, 2019
місце для Ждания літа pic.twitter.com/UzMiLgNZ3J
Судак- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) October 7, 2019
місце для Ждания літа pic.twitter.com/UzMiLgNZ3J
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Криму різко ополчилися проти "понаїхалих" росіян.
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