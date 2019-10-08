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8 жовтня • оновлено в 13:30
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/ Суспільство

"Оксамитовий сезон": у мережі показали справжні фото з Криму

3.3т Читати матеріал російською

У мережі показали, як насправді виглядають пляжі Криму в кінці оксамитового сезону. Туристів на захопленому Росією півострові не додалося.

Пустельні фото з'явилися на сторінці RoksolanaToday&Крим25% у Twitter. Так, на знімках були показані пляжі Судака й мису Меганом.

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"Що в жовтні, що влітку", "А як же оксамитовий сезон?" – пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Криму різко ополчилися проти "понаїхалих" росіян.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
первый раз увидел солнце на этих фотографиях, интересно почему? хотя можете не отвечать, все и так прекрасно знают
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
в 13м году,в начале сентября,все западное побережье было уже пустым..от Евпатории и дальше..за редким исключением.
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70rus xxx
70rus xxx
Вы еще в декабре покажите пляжи.Вот к чему все это,что кому доказать хотите?Если уж так хочется,дайте информацию,сколь туристов посетила Крым.Или они в горах прячутся?
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Виня Ксения
Виня Ксения
70rus xxx, в Крыму туристы уже давно превратились в ихтамнет.
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