"Нижче плінтуса": експерт розповів, чому в Україні низька довіра до судів

Довіра до судової влади в Україні катастрофічно низька порівняно з усіма іншими європейськими країнами – вона становить трохи більше 12%. Одна з причин – в Україні відсутні інституції, які займалися б цим питанням.

Про це в ефірі програми "Євроінтегратори" на Oboz.tv сказав керівник проєкту ЄС "Право-Justice" Довідас Віткаускас. За його словами, Україні потрібно думати про те, щоб навіть ті люди, які ніколи в житті не мали відношення до судів, все-таки підвищували до них довіру.

"Цифри в Україні абсолютно трагічні порівняно з будь-якими європейськими державами. 12,5% – це дуже, дуже, дуже низько. Звичайно, ті цифри іноді змінюються. Ми останніми роками чули й 15% у деяких анкетах, в інших – 10% . Але все-таки середня цифра залишається дуже трагічною, можна сказати, нижче плінтуса. Тому однозначно потрібно щось у цьому плані робити, щоб просуватися мінімум до 30%, 40% або 50%. Середній рівень довіри такого ж аналога опитувальника у Європі – приблизно 50% у більшості європейських юрисдикцій", – зазначив Віткаускас.

Довідас Віткаускас

На його думку, в Україні дуже багато інституцій, які займаються різним функціоналом, однак немає такої, яка відповідала б за підвищення довіри суспільства до судової влади.

"Однозначну відповідь, напевно, отримати дійсно важко, тому що система управління судовою владою дуже фрагментована, розколота на різні інституції, кожна з яких займається якимось функціоналом", – сказав Віткаускас.

Він зазначив, що головне завдання – просувати Україну в цьому плані ближче до європейських стандартів, мати сильну судову владу, де є сильний лідер, який може взяти на себе відповідальність і відповісти: "Так, ми відповідаємо за довіру суспільства до судової влади".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЄС і Канада розкритикували положення законопроєкту №1008 щодо внесення змін до законів про діяльність органів суддівського управління.

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