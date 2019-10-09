"Не зможу без тебе жити": кримчанин зворушив мережу чуттєвою піснею про Україну

Мешканець Ялти (окупований Росією Крим) Єгор Богнєв зі своїм другом-поетом написав зворушливу пісню про Україну. У мережі почали активно коментувати відео її виконання та дякувати авторам.

Чоловік заспівав під супровід гітари. Відповідний ролик під назвою "З Ялти з любов'ю" розмістили на Youtube-каналі "Крим. Реалії". Головним меседжем є слова "Я не можу без тебе жити, Україно моя, Україно" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Богнєв – зварювальник, але у вільний від роботи час пише музику й пісні. Багато з них –українською мовою і про Україну.

Чоловік розповів, що вивчив і полюбив українську мову ще в школі, коли читав Лесю Українку й Тараса Шевченка.

Кримчанин зворушив мережу піснею про Україну Скріншот

Наводимо частину тексту пісні:

"З заповідних джерел напитись, Потонути у волошках синіх. Я не вмію без тебе жити, Україно моя, Україно.

Терпко пахне достигле жито На ланах, що за обрій линуть. Я не зможу без тебе жити, Україно моя, Україно…"

Під відео користувачі почали лишати вдячні коментарі.

"Щиро і душевно. Дякую", "Відчувається, що людина пропустила ці слова крізь серце! Кажуть, що крізь серце поета проходить тріщина життя! Спасибі за любов до моєї України!", "Дякую тобі, чоловіче!! Тримайся!! Ми з тобою", – написали вони.

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вашингтоні (США) трирічна українська американка зачитала вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну!". Користувачів зворушило відео, яке опублікували в мережі. Вони почали вихваляти маленьку патріотку.

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