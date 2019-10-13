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13 жовтня • оновлено в 16:18
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/ Суспільство

"Можливі провокації!" Глави МВС, СБУ і секретар РНБО зробили термінову заяву

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Глави Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки та секретар Ради національної безпеки закликали громадян перед Днем Захисника України не дозволяти собою маніпулювати.

Про це йдеться в спільній заяві, де уточнюється, що 14 жовтня багато хто візьме участь в масових заходах, політичних мітингах, акціях та ходах, присвячених цій даті.

У неділю, глави відомств обговорили заходи забезпечення громадської безпеки та правопорядку під час масових заходів у День Захисника.

Збори глав МВС, СБУ і РНБО

Збори глав МВС, СБУ і РНБО

mvs.gov.ua

"Правоохоронці готові забезпечити право на мирні зібрання і публічну демонстрацію громадянської позиції кожному українцю! Співробітники Міністерства внутрішніх справ, службовці Національної поліції України, Національної гвардії та співробітники Служби безпеки – частина нашого суспільства", – уточнили в заяві.

Глави силових відомств також заявили, що кожен третій правоохоронець є учасником АТО. Вони додали, що вкрай важливо цього дня об'єднатися навколо головних цінностей і разом берегти безпеку.

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"У нас – одні цінності. Головні з них: Україна, її суверенітет, мир у країні і щастя кожного українця! Ми готові забезпечувати права громадян. Ми готові захищати громадський порядок і безпеку кожного учасника. Вкрай важливо у цей день об'єднатися навколо головних цінностей і разом берегти безпеку і поважати права кожного громадянина. Ми добре пам'ятаємо події 31 серпня 2015 року, коли бойова граната обірвала життя чотирьох нацгвардійців, а понад 120 осіб отримали поранення. Тому завтра правоохоронні органи будуть діяти суворо і уважно. І ми дуже розраховуємо на пильність учасників масових акцій. Наш спільний ворог нікуди не подівся – ви, як і ми, повинні розуміти, що можливі будь-які провокації", – додали в повідомленні.

День захисника України

День захисника України

art-ilenko.com.ua

Українцям також нагадали 2014 рік, коли громадяни об'єдналися заради ключових цілей. У зв'язку із цим, в пам'ять про героїв, глави МВС, СБУ і РНБО закликали провести День Захисника мирно й гідно.

"Не дозволяйте нікому маніпулювати вами, використовувати вас "в темну", нести деструкцію. Занадто багато загинуло воїнів і захисників України, щоб зараз ми дозволили ворогові використовувати чвари всередині країни в його – імперських – цілях! Завтра – день пам'яті і шани. Він не може і не повинен стати днем розколу і слабкості!" – підсумували в терміновому повідомленні.

Збори глав МВС, СБУ і РНБО

Збори глав МВС, СБУ і РНБО

mvs.gov.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, якою буде погода в Україні на вихідних. Також опубліковано програму заходів: в центрі української столиці відбудеться Марш УПА, а о 18:00 в Палаці Спорту – урочистий вечір "Вони присягнули на мир і свободу!".

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Тема
День захисника України
Місце
Україна
Теги
Міністерство внутрішніх справ України поліція Служба безпеки України РНБО свято
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Семен Дмитрий
Семен Дмитрий
Как это воены Светы будут праздновать и без традиционной гранаты?... Некрасиво, не патриотично.. Ди и привыкли уже захисники убивать мирных граждан, хотите им весь кайф обломать?
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
опг зеленского нужно выносить вперед ногами! Украина вставай Майдан вставай
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Кожедуб ruslan, Ну да . не до конце ведь страну разворовали и разрушили. Кастрюли вперед
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