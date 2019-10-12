"Насолоджуйтесь!" Синоптикиня дала літній прогноз погоди

В Україні у неділю, 13 жовтня, очікується тепла та сонячна погода.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптикиня Наталка Діденко. Вона уточнила, що температура повітря протягом дня становитиме +18+23 градуси.

За словами Діденко, антициклон Lisbeth з центром над Чорним морем зробить в усіх областях України малохмарну сонячну погоду і прикрутить південно-західний вітер до помірного і навіть слабкого.

На вихідних в Україні буде тепло та сонячно

Вона додала, що у Києві буде сонячно та тепло, температура підніметься до +20 градусів. Крім того, у понеділок, 14 жовтня тепла погода збережеться – буде +20+22 градуси.

Погода в Україні Facebook Наталка Діденко

Погода в Україні Facebook Наталка Діденко

Синоптикиня порадила витратити сонячні дні на прогулянки.

"Насолоджуйтесь красивою погодою, сходіть у Ботсад, лише не затоптуйте хризантеми під час селфі, доробіть сходи та дах, почистіть перед зимою балкон, не бійтеся повикидати любимі баночки з-під сметани, торбинки з подарунків і "оцежщезнадобиться" і дайте очам відпочити спогляданням жовтих дерев, бузкового морозу і рудих білок", - написала вона.

Як писав OBOZREVATEL, у суботу, 12 жовтня, на території України встановиться тепла суха погода, через що місцями температура підніметься до +21 градуса.

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