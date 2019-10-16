Шукає вся міськрада: український чиновник рятував друзів на озері, але не зміг доплисти до берега

На Волині четверту добу шукають зниклого чиновника Луцької міської ради Олексія Веремійчик.

35-річний чоловік пропав під час риболовлі з друзями. Через негоду їх легкий човен перекинувся, і вони виявилися в холодній воді. Олексій Веремійчик вирішив плити до берега, щоб покликати когось на допомогу. В результаті друзів знайшли і врятували, а от Олексія досі шукають.

Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Човен рибалок перекинулася

Директор департаменту молоді та спорту Луцької міської ради Олексій Веремійчик 12 жовтня разом з друзями – Сергієм Омельянчуком, Олександром Грановським і Іваном Дишко – вирушили на риболовлю на озеро Люб'язь. Це величезне озеро і під час сильного вітру на поверхні піднялися хвилі, які перевернули легкий човен.

Зниклий чиновник Олексій Веремійчик Facebook Олексія Веремійчик

Чоловіки опинилися у воді. Вони трималися за човен, почали панікувати. І Олексій вирішив самостійно плисти до берега і знайти допомогу. Решта звали на допомогу, їх почули інші рибалки і врятували. "Швидка" забрала чоловіків з переохолодженням до лікарні. А ось Олексія досі відшукати не можуть.

Потопаючих в озері чоловіків помітили рибалки

Врятовані рибалки

Олексій Веремійчик з дружиною і донькою Facebook Олексія Веремійчик

Facebook Олексія Веремійчик

Я вже втомилася у них просити

Дружина зниклого Ганна Веремійчик бере участь у пошуках чоловіка. "Звичайно, нам допомагають і місцеві рятувальники, і поліція. Але їх тут мало. Ми кожен день збираємо друзів, тих, хто знає Олексія, і на шести машинах їдемо сюди. Але людей дуже мало! Озеро величезне, нам потрібно прочесати весь берег, шукати в очеретах, можливо, він десь там без свідомості! Нам дуже мало допомагає Луцька міська рада, де чоловік кілька років працює, він стільки зробив для Луцька. А зараз допомога потрібна йому. Допомагають тільки ті, з ким він працював безпосередньо. У міської влади адже є більше можливостей, я вже втомилася у них просити. Нам нужно світло, тому що сонце сідає рано, і ми як миші тут в темряві намагаємося проводити пошуки. Нам потрібні люди, багато людей, адже час іде ", – благає про допомогу Анна.

Пошуки зниклого Олексія на озері тривають вже з 12 жовтня Волинь post

Волинь post

Зараз до пошуку підключився вертоліт, він повинен облетіти територію. За словами Анни, є і дрони, літав невеликий літак. Працюють водолази, які оглядають дно за допомогою тралів. Також по озеру пройшли з ехолотом.

Заступник глави міськради Луцька Костянтин Петрочук каже, що міська влада робить все можливе і навіть більше, щоб допомогти відшукати колегу. "Він не просто наш співробітник, він наш друг і член нашої сім'ї. У перший же вечір після того, як стало відомо про надзвичайну подію, я особисто разом з Ганною виїхав на місце. Був там до самого ранку. У перші дні підключилися до пошуків до 150 осіб - Держслужба НС три групи там працюють, Нацгвардія, волонтери, колеги, друзі, кінологи. Йде четверта доба, там зараз набагато менше людей, але ми вже не раз все обійшли навколо. Тепер робота йде на самому озері, ми взяли катер і виїхали туди в понеділок. Там водолази працюють, облітав літак, сьогодні вертоліт ", – каже Петрочук.

Шукали не в тому місці

Але головна проблема в тому, що дно озера дуже мулисте і видимість не більше півметра. До того ж перші дві доби на озері були великі хвилі, які ускладнювали видимість.

За словами Анни, два дня вони витратили на те, щоб шукати Олексія з одного боку озера. "Але коли я сіла і переглянула їх останні фото, проаналізувала показання врятувалися друзів, то зрозуміла, що вони не збігаються. Вони кілька разів виходили на воду, з різних місць. І шукати потрібно і з іншого боку озера. Ми витратили багато часу", - засмучується Анна.

Рятувальники обстежують дно озера Волинь post

До пошуків підключився літак Волинь post

Волинь post

Ті, що врятувалися друзі Олексія були в лікарні, зараз вони виписані і їхньому життю нічого не загрожує. Але дружина Олексія обурюється, що чоловіки не підключаються до пошуку зниклого, який, по суті, хотів їх врятувати.

Facebook Анни Веремійчик

Правда дружина одного з рибалок, Олександра Грановського, Олена, написала, що чоловік лікується після того як годину провів у холодній воді.

Facebook Анни Веремійчик

"Він лікується від наслідків переохолодження. Я медик і розумію, які можуть бути наслідки цієї трагедії. Анечка, вибачте, що його сьогодні немає з вами. На те є вагомі причини", - написала Олена в соцмережі.

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