"Морпіх із втомленими очима": українців зворушила історія воїна ЗСУ

Українців вразила історія захисника України, який присвятив армії все своє життя і навіть встиг побувати в миротворчих місіях до початку війни на Донбасі.

Зараз він є командиром одного з підрозділів і проводить на фронті по півтора року без перерви. Своїх бійців він не залишає, навіть незважаючи на недавню контузію. Про бойовий шлях Героя розповіли на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" на Facebook.

"У нього дуже втомлені очі. В житті не бачила такого виснаженого й одночасно глибокого погляду. Ми говоримо в одному з покинутих будинків на передовій під Маріуполем. Морпіх із втомленими очима, яких я раніше не бачила, – ротний з позивним "Джоконда". За кілька годин настане його день народження, і це буде далеко не перше свято, яке лейтенант зустрічає на фронті", – розповідає автор допису.

Сам боєць зазначив, що його армійське життя почалося ще у 2002 році. Спочатку він служив на строковій службі, а після неї підписав контракт з одним з полків спецназу, служив миротворцем в Іраку, де був снайпером з позивним "Джоконда". Через деякий час чоловік звільнився, жив з сім'єю в Миколаєві, працював в охоронних структурах. Але потім почалася війна.

Герой не зміг залишатися байдужим і знову пішов захищати Батьківщину. Зараз ділянка, який утримує рота "Джоконди", регулярно потрапляє в списки обстрілюваних.

"Навпроти нас стоїть так званий 9-й армійський корпус "ДНР". За тактикою стрільби і за їх активізацією в цілому можна зрозуміти, чи відбулася ротація і приїхали з РФ курсанти військових училищ, щоб скласти на Донбасі іспити. У них тут свого роду практика, відточування навичок", – розповідає воїн про російську агресію на Донбасі.

Воїн ЗСУ Facebook "Повернись живим"

Примітно, що перша ротація "Джоконди" на передовій тривала 1,5 року. За цей час ротний не втратив жодного свого бійця, хоч і доводилося з боєм займати нові позиції.

"У мене є правило: завжди йти першим. Ти або попереду бійців, або ти не командир. Я не соромлюся, наприклад, бути головним на кухні, навпаки, ось, нарізав вінегрет і заспокоювався", – жартує військовий.

При цьому він відмовився, щоб в пості про нього публікували його фото, оскільки вважає за краще залишатися скромним, що також вразило українців.

"Мені б дуже хотілося опублікувати портрет "Джоконди" і розповісти про нього більше, ніж в цьому пості. Але є військові, які не хочуть, щоб їх історію знали мільйони. Такі солдати і офіцери не дуже люблять журналістів, але зате люблять Україну і роблять все, щоб врятувати її", – зворушливо наголосили в пості про захисника.

Всього за кілька годин його історія зібрала під собою близько 3 000 лайків, понад 150 теплих коментарів і понад 350 репостів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі викликало фурор відео з українським розвідником, який, незважаючи на втрату ноги на фронті, продовжує службу на Донбасі. На кадрах видно, як воїн пристрілюється за допомогою свого протезу.

Також українців захопило фото снайпера Сил спеціальних операцій ЗСУ, який лежить з гвинтівкою, а з-під його берців видніються білі шкарпетки з єдинорогом.

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