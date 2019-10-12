"Мільярди туристів!" У мережі підняли на сміх порожній Кримський міст. фото

В інтернеті оприлюднили свіже фото Кримського моста, який з'єднує окупований Російською Федерацією Крим з Краснодарським краєм РФ – він зовсім порожній.

Нові фотографії незаконного моста без будь-якого руху на ньому з'явилися на сторінці блогера RoksolanaToday & Крим в Twitter (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку докінця).

Як іронічно зазначає блогер, на носі бабине літо, а "мільярдів туристів" на мосту як не було, так і немає.

Кримський міст

"Суцільні затори! Бабине літо на носі! Водичка ще нічого і взагалі -турИзм! Міст "мільярдів туристів" імені Ротенберга свіженький", - написала блогер.

Нагадаємо, такий стан звичайне для Кримського моста - в червні 2019 року в мережі показали свіжі фото споруди. Судячи по знімках, ніякої завантаженості на мосту зовсім не спостерігалося.

Порожній Кримський міст RoksolanaToday & Крим

Порожній Кримський міст RoksolanaToday & Крим

Суцільні пробки!

бабине літо на носі!

водичка ще нічого і взагалі -турИзм!

міст "мільярдів туристів" їм Ротенберга

свіженький pic.twitter.com/wP35JbxStl - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 12 жовтня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста. 16 травня по ній запустили рух.

Пізніше в "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту 8 грудня 2019 року. Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися в 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також в містах Ялта та Судак.

У Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж в російській столиці Москві. Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського моста ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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