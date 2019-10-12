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13 жовтня • оновлено в 02:55
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"Мільярди туристів!" У мережі підняли на сміх порожній Кримський міст. фото

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В інтернеті оприлюднили свіже фото Кримського моста, який з'єднує окупований Російською Федерацією Крим з Краснодарським краєм РФ – він зовсім порожній.

Нові фотографії незаконного моста без будь-якого руху на ньому з'явилися на сторінці блогера RoksolanaToday & Крим в Twitter (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку докінця).

Як іронічно зазначає блогер, на носі бабине літо, а "мільярдів туристів" на мосту як не було, так і немає.

Кримський міст

Кримський міст

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"Суцільні затори! Бабине літо на носі! Водичка ще нічого і взагалі -турИзм! Міст "мільярдів туристів" імені Ротенберга свіженький", - написала блогер.

Нагадаємо, такий стан звичайне для Кримського моста - в червні 2019 року в мережі показали свіжі фото споруди. Судячи по знімках, ніякої завантаженості на мосту зовсім не спостерігалося.

Порожній Кримський міст

Порожній Кримський міст

RoksolanaToday & Крим

Порожній Кримський міст

Порожній Кримський міст

RoksolanaToday & Крим

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Тег
Кримський міст
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