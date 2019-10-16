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16 жовтня • оновлено в 08:06
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"Масони придумали Україну!" Викладач українського вишу оскандалився зухвалою заявою

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В одному з приватних вузів Одеси розгорівся скандал через викладача історії Анатолія Кравчика, який на лекціях студентам називає Україну проектом польських масонів.

Про це повідомляє ТСН. Також викладач змушує учнів писати реферати по книзі "Україна, якої не було".

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"Польські масони придумали проект Україна. У той час місцеві жителі називалися як? Малороси! Малоросія!" – заявляє викладач.

"Щоб помститися за загибель кращих синів польського народу, масони придумали України як політичний проект, щоб помститися Росії", – читає лекцію Кравчик.

За словами студентів, викладач керується українофобською літературою, де гімн України називають бандерівським, мову селянською, а Україну міражем і фікцією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українського вчителя звільнили за сепаратизм. Він заявляв що Одеса – це Росія.

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Тема
Сепаратизм в Україні
Місце
Україна Одеса
Тег
сепаратист
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Прав учитель ...
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Petrova Anula
Petrova Anula
УОн на удивление умный украинец, который говорит правду! В отличии от тупых, необразованных фашистов-свинопасов!
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
А что было Украина?? Пока Ленин не сделал её в тех границах которая она есть сейчас?) тут и земли Польши и Венгрии и мало Россию присоединились. А была бы одна галиция
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Чигрин Сергей
Чигрин Сергей
Pyankovsky Alexey, оно и видно что историю тебе преподавал тоже Ленин.
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