"Масони придумали Україну!" Викладач українського вишу оскандалився зухвалою заявою

В одному з приватних вузів Одеси розгорівся скандал через викладача історії Анатолія Кравчика, який на лекціях студентам називає Україну проектом польських масонів.

Про це повідомляє ТСН. Також викладач змушує учнів писати реферати по книзі "Україна, якої не було".

"Польські масони придумали проект Україна. У той час місцеві жителі називалися як? Малороси! Малоросія!" – заявляє викладач.

"Щоб помститися за загибель кращих синів польського народу, масони придумали України як політичний проект, щоб помститися Росії", – читає лекцію Кравчик.

За словами студентів, викладач керується українофобською літературою, де гімн України називають бандерівським, мову селянською, а Україну міражем і фікцією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українського вчителя звільнили за сепаратизм. Він заявляв що Одеса – це Росія.

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