"Краще не буває": синоптикиня дала прогноз погоди на вихідні в Україні

На території України на вихідних 12 і 13 жовтня, буде тепла погода. Дощі не передбачаються, небо буде вкрите хмарами, проте час від часу визиратиме сонце.

Про це повідомила відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, єдине, що може зіпсувати погоду, – посилення південно-західного вітру на півночі та заході країни аж до штормового.

"Суху малохмарну і навіть сонячну погоду організує нам потужне антициклонічне поле", – написала вона.

Синоптикиня дала прогноз погоди на вихідні в Україні

Синоптикиня зазначила, що в суботу температура повітря в Україні протягом дня сягне +15…+20 градусів, на північному сході буде свіжіше – до +13…+17. А в неділю в усіх областях стане ще тепліше: очікується +18…+23 градуси.

Також Діденко порадила уважно вибирати місце паркування автомобіля, не залишати його під гіллястими деревами та білбордами, аби не постраждати від наслідків потужного вітру.

"У Києві субота та неділя – краще не буває. У жовтні, звісно. Столичні вихідні передбачаються сухими. У суботу можуть набігти хмари і завітати поривчастий (до сильного) південно-західний вітер, а в неділю буде сонячно, вітер послабне", – додала вона.

За її словами, температура повітря 12 жовтня становитиме до +16 градусів, а 13-го – близько +20.

У понеділок, 14 жовтня, на Покрову Пресвятої Богородиці, в Україні також очікується тепла погода. Настане чергове бабине літо, протягом дня опадів не прогнозується.

Прогноз погоди. Карта Facebook Наталії Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, перші провісники зими у вигляді сильних холодних дощів можливі вже 7-8 листопада.

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