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10 жовтня • оновлено в 14:04
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/ Суспільство

"Коли ж вас переб'ють!" Український музикант побажав смерті воїнам ЗСУ і потрапив у скандал

24.2т Читати матеріал російською

Музикант із Харкова Петро Мальцев оскандалився заявою про воїнів ЗСУ. Він побажав українським бійцям смерті.

На це звернула увагу активістка Анастасія Настенко на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши скріншот із висловлюванням Мальцева під дописом композитора Бориса Севастьянова.

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"Коли ж вас усіх там переб'ють, воїни хрінові, і ми заживемо мирно... Стріляєте по своїх містах і називаєте це "перемогою"? Та оголосіть вже війну, нападіть на ненависну Росію. Чи не торгуйте з нею, як ваш бос Петя. Кого ви хочете перемогти? Чому вашого патріотизму вистачає лише на те, щоб загнати старих у підвали?" – написав музикант.

За інформацією NewsRoom, у Харківському академічному театрі музичної комедії підтвердили, що чоловік є їхнім співробітником. Він працює в оркестрі з 2011 року. Директор театру Ігор Коваль зазначив, що публікація Мальцева є його особистою думкою, якої установа не поділяє.

"Ми з ним сьогодні говорили під час репетиції, я запитав: "Що ти таке пишеш? Навіщо ти ображаєш воїнів?" Він каже, що це його думка і це не заклик до сепаратизму. Ми не схвалюємо подібні висловлювання і будемо вирішувати питання про позбавлення Мальцева певних заохочень. Ми завжди підтримували єдність країни, в нашій програмі є безліч українських постановок", – зазначив Коваль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український композитор Володимир Бистряков образив українських добровольців на Донбасі, заявивши, що ті грабують, руйнують будівлі та перетворюють будинки культури на туалети.

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Місце
Україна Харків
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Як він, бідний, досі живе під хунтою?! На кожному кроці розіп'яті хлопчики...
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2
1
zhukov vanya
zhukov vanya
Горяйнов Юрій, там только распятые мальчики .
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0
0
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
И шо дальше? Музыкант честно высказал свою позицию! А стукачка настенко впала в истерику, может она хочет вернуть в Украину 1937 год? Ведь тогда не позволялось иметь СВОЁ мнение!
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hunt andres
hunt andres
Смело. Уважуха. Хоть ничего нового и не сказал. Думаю, его мнение разделяют очень многие на украине.
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