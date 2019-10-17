"Історія тривала п'ять років!" В Одесу йдуть патрульні катери США

Передані Україні Сполученими Штатами Америки два патрульних катери класу Island транспортують по морю.

Про це повідомив "Радіо Свобода" заступник начальника штабу ВМС з питань євроатлантичної інтеграції капітан 1 рангу Андрій Риженко.

Катери "Старобільськ" (P190) і "Слов'янськ" (P191) повинні прибути в порт Одеси в листопаді. Як очікується, вони будуть введені до складу Військово-морських сил.

"Історія, яка тривала близько п'яти років, підходить до завершення", - зазначив офіцер.

Катер класу Island 24 канал

У вересні в США відбулася церемонія випуску 32 українських моряків, які пройшли навчання і підготовку для служби на Island.

Патрульні катери класу Island були побудовані для Берегової охорони США. Вони мають передове навігаційне та електронне обладнання, що дає можливість використовувати їх для найрізноманітніших функцій берегової охорони. Всього в 1985-1992 роках таких катерів побудували 49, 37 з них – залишаються на службі в Береговій охороні США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі були представлені два десантно-штурмових катери типу "Кентавр" вітчизняного виробництва.

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