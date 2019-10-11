"Добрий знак": маг сказав, що треба робити на повний місяць 14 жовтня

Маг ведичної традиції Ігор Мехеда розповів, що повний місяць 14 жовтня 2019 року несе "добрий знак".

"Повний місяць у жовтні 2019 року припадає на 14 жовтня, 00:11 за київським часом, і збігається зі святом Покрови, яке відзначалося не лише християнами, але також святкувалося у дохристиянські часи. Це вважається дуже добрим знаком", – зауважив він у блозі OBOZREVATEL.

Як пояснив Мехеда, "Місяць, стихії води і землі та свято Покрови вважаються виявом сприятливою жіночої енергії у Всесвіті".

Повний місяць у жовтні 2019 року збігається зі святом Покрови Google Images

На повний місяць 14 жовтня він порекомендував "накрити стіл зі стравами з овочів і фруктів і посидіти за трапезою в колі сім'ї або близьких людей" – цей простий обряд забезпечить добробут і достаток родини.

Як писав OBOZREVATEL, раніше астролог Ефа Форіна поділилася рекомендаціями про те, що треба робити у повний місяць.

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