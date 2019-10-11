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11 жовтня • оновлено в 13:28
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"Добрий знак": маг сказав, що треба робити на повний місяць 14 жовтня

6.7т Читати матеріал російською

Маг ведичної традиції Ігор Мехеда розповів, що повний місяць 14 жовтня 2019 року несе "добрий знак".

"Повний місяць у жовтні 2019 року припадає на 14 жовтня, 00:11 за київським часом, і збігається зі святом Покрови, яке відзначалося не лише християнами, але також святкувалося у дохристиянські часи. Це вважається дуже добрим знаком", – зауважив він у блозі OBOZREVATEL.

Як пояснив Мехеда, "Місяць, стихії води і землі та свято Покрови вважаються виявом сприятливою жіночої енергії у Всесвіті".

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Повний місяць у жовтні 2019 року збігається зі святом Покрови

Повний місяць у жовтні 2019 року збігається зі святом Покрови

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На повний місяць 14 жовтня він порекомендував "накрити стіл зі стравами з овочів і фруктів і посидіти за трапезою в колі сім'ї або близьких людей" – цей простий обряд забезпечить добробут і достаток родини.

Як писав OBOZREVATEL, раніше астролог Ефа Форіна поділилася рекомендаціями про те, що треба робити у повний місяць.

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Теми
Ексклюзив Покров Пресвятої Богородиці
Особа
Ігор Мехеда
Тег
місячний календар
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