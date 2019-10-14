"Чекайте Україну!" На адмінкордоні з Кримом влаштували пікет. Фото і відео

У понеділок, 14 жовтня, активісти влаштували пікет на пропускному пункті "Чонгар" на адміністративному кордоні з анексованим Кримом.

Відповідні фото і відео опублікував у Telegram-каналі лідер руху "Суспільство майбутнього" Євген Карась, який і влаштував акцію (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Члени організації розгорнули банери з написами "Спочатку Крим, потім Донбас" і "Кримчанине, чекай Україну".

Біля Криму провели пікет Telegram-канал Євгена Карася

Біля Криму провели пікет Telegram-канал Євгена Карася

Біля Криму провели пікет Telegram-канал Євгена Карася

"Ми хочемо донести світу, Криму, Україні кілька іронічних мессенджей. В першу чергу, "формула Штайнмаєра", про яку багато говорять, стосується Криму. Вона повинна починатися з півострова. Все як і обіцяли нам на Заході все п'ять років. Спочатку Крим, вибори з українськими партіями, спостерігачами і поліцією. Починати розмову треба не з Донбасу. Виникає ілюзія, що йдеться тільки про українську проблему. Все починається з Криму і справжньї іноземної причини війни", – пояснив мету пікету Карась.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна поверне анексований Росією Крим, однак "формули Штайнмаєра" щодо півострова немає.

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