"Бояться "визволителів ЛНР": блогер розповів про протести проти відводу ЗСУ в Золотому

Жителі міста Золоте, що в Донецькій області, активно розвішують українські прапори на своїх будинках, протестуючи проти відводу української армії з передових позицій.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Макс Баринов. За його словами, люди бояться нового приходу "визволителів ЛНР" і їхньої жорсткої розправи над ними за допомогу українським військовослужбовцям.

"Розведення сил в Золотому мало розпочатися тиждень тому, але жителі селища не хочуть, щоб українська армія йшла зі своїх позицій. В знак протесту вони розвішують жовто-блакитні прапори на своїх будинках, що в свою чергу дратує "керівництво ЛНР". Люди бояться, що терористи можуть покарати їх за допомогу українським збройним силам", – повідомив блогер.

Жителі Золотого

Жителі Золотого

За його словами, ватажки "республіки" дали вказівку організувати мітинг на підконтрольній їм території, мовляв ВСУ зривають домовленості і не хочуть виконувати взяті на себе зобов'язання щодо відведення військ від лінії розмежування.

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"На допомогу терористам прибула група фахівців з Росії по інформаційно-психологічним операціям. Вони знімають провокаційні відеосюжети, в яких звинувачують українську сторону в зриві розведення сил. Такі акції почали проводити постійно", – підсумував Баринов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи 14 жовтня обстріляли район міста Золоте Луганської області, де планується провести відведення військ. Вогонь вівся з великокаліберних кулеметів. Обстріли на цій ділянці фіксувалися два дні поспіль.

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