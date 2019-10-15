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15 жовтня • оновлено в 11:09
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"Бандити!" У "ДНР" влаштували новий "сюрприз" для жителів Донбасу

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На території окупованого Донбасу так звана влада "ДНР" із 20 жовтня скасує курсування деяких приміських поїздів. Зміни проведуть через "низьку кількість населення і для зменшення витрат". У мережі жорстко висміяли такий "сюрприз" для місцевих жителів.

Про нововведення повідомили проросійські ЗМІ "ДНР". Скріншот із новиною розмістив на своїй сторінці в Twitter блогер і журналіст Денис Казанський.

"Хроніки процвітання "республіки". Через "низьку кількість населення" скасували низку приміських поїздів. А куди ж населення поділося зі "звільненого від фашистів" Донбасу?" – із сарказмом написав він.

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У "ДНР" влаштували новий "сюрприз" для жителів Донбасу

Користувачі мережі почали активно коментувати ситуацію.

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"Пам'ятаю, на вокзалах Горлівки і Микитівки вихідними протиснутися можна було. Дачники їхали натовпами", "Бандити", "Це, до речі, дуже насторожує. Якщо прямим текстом самі ж терористи видають інфу, що вони не будуть пускати поїзди, тому що в тих містах мало людей живе, то це говорить тільки про одне – окупована територія починає гинути сама собою..." – зазначили вони.

Скріншот новини

Скріншот новини

Twitter Дениса Казанського

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Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "ДНР" вирішили провести перепис населення, щоб зменшити кількість людей, які отримують дві пенсії.

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Особа
Денис Казанський
Місце
Україна Донецьк
Теги
Донбас ДНР
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70rus xxx
70rus xxx
Статья ни о чем.Даже комментировать нечего.
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