"Бандити!" У "ДНР" влаштували новий "сюрприз" для жителів Донбасу

На території окупованого Донбасу так звана влада "ДНР" із 20 жовтня скасує курсування деяких приміських поїздів. Зміни проведуть через "низьку кількість населення і для зменшення витрат". У мережі жорстко висміяли такий "сюрприз" для місцевих жителів.

Про нововведення повідомили проросійські ЗМІ "ДНР". Скріншот із новиною розмістив на своїй сторінці в Twitter блогер і журналіст Денис Казанський.

"Хроніки процвітання "республіки". Через "низьку кількість населення" скасували низку приміських поїздів. А куди ж населення поділося зі "звільненого від фашистів" Донбасу?" – із сарказмом написав він.

У "ДНР" влаштували новий "сюрприз" для жителів Донбасу

Користувачі мережі почали активно коментувати ситуацію.

"Пам'ятаю, на вокзалах Горлівки і Микитівки вихідними протиснутися можна було. Дачники їхали натовпами", "Бандити", "Це, до речі, дуже насторожує. Якщо прямим текстом самі ж терористи видають інфу, що вони не будуть пускати поїзди, тому що в тих містах мало людей живе, то це говорить тільки про одне – окупована територія починає гинути сама собою..." – зазначили вони.

Скріншот новини Twitter Дениса Казанського

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Хроніки процвітання "республіки". У зв'язку з "низькою населеністю" скасували ряд приміських поїздів.



А куди ж населення поділося з "звільненого від фашистів" Донбасу? pic.twitter.com/LJIRQuL4WE - Денис Казанський (@den_kazansky) 14 жовтня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "ДНР" вирішили провести перепис населення, щоб зменшити кількість людей, які отримують дві пенсії.

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