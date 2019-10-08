"Бабине літо" скоро завітає до України: названі дати

"Бабине літо" в Україні почнеться найближчими вихідними – 12-14 жовтня.

"Варіативність денної температури по всій території країни буде значною – від +15 на півночі до +23 на півдні", – розповів OBOZREVATEL провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило.

За його словами, залежно від регіону, нічна температура протягом "довгих" вихідних з 12 по 14 жовтня триматиметься на рівні +8...+13.

В Україні настане справжнє бабине літо

"Опадів не очікується", – уточнили в Гідрометцентрі.

"У Києві та Київській області повітря прогріватиметься приблизно до +20", – розповів синоптик.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що на Україну чекає холодна погода до середи, 9 жовтня, після чого настане потепління, в деяких регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +20.

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