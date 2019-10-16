"Бабине літо" не здається: синоптики дали свіжий прогноз по Україні

В Україні у вівторок, 16 жовтня, буде сонячно, опадів не прогнозують.
Вночі та вранці в Україні буде місцями туман. Вітер південно-західний і південно-західний, 3-8 м/с, на заході і в Криму 7-12 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.
Температура повітря вночі коливатиметься від 5 до 10°, вдень - від 18 до 23°.
"Бабине літо" в Україні
Ілюстрація
У Києві також без опадів, вночі температура повітря буде 7-9°, а вдень 20-22°.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві зафіксовано новий погодний рекорд – найвища температура повітря для цього періоду осені.
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