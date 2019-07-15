У популярному курортному місті Бердянськ (Запорізька область) з родиною київського журналіста В'ячеслава Гармаша трапився вельми показовий інцидент.

Так, вони разом із дружиною і сином, гуляючи бердянським узбережжям, попросили дозволу пройти через територію приватного готелю, адже частина пляжу аж до самої води була перегороджена. Персонал, почувши українську мову, відповів нецензурщиною.

Як розповіла дружина Гармаша на своїй сторінці у Facebook, у відповідь вони почули: "П*здуйте, х*хли, дорогою".

Пляж у Бердянську Facebook Ярослави Гармаш

"Ми тут живемо не за вашими д*більними українськими законам, ми тут усі за Росію", – сказав охоронець приватної території.

Після погроз туристів викликати поліцію він додав: "Викликай, українська х*хлице, вони тут теж за Росію, і це ти поїдеш у мавпятник".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відеооблогер показав у мережі, до чого потрібно бути готовими перед поїздкою на поїзді "Запоріжжя – Бердянськ".

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