П'ятниця в Україні буде холодною і дощовою: синоптикиня уточнила прогноз

Карина Бондаренко Суспільство 13:30, 1.10.2020 Оновлено: 13:39, 1.10.2020

П'ятниця 2 жовтня в Україні буде хмарною, вологою, з періодичними дощами.

Однак на сході, а також в Сумській і Полтавській областях істотні опади завтра малоймовірні. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що вітер залишатиметься поривчастим всією територією України.

Мапа.
Наталка Діденко у Facebook

Температура повітря буде високою на півдні і сході – +18 +23 градуси, низькою на заході – +14 +17 градусів, на решті території +16 +19 градусів.

У Києві другий день жовтня буде з хмарами, поривчастим вітром, є ймовірність дощу. Температура повітря коливатиметься близько +17 +18 градусів. На вихідних потеплішає до +19 +22 градусів.

Прогноз погоди.
Наталка Діденко у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у жовтні в Україні буде справжня осіння погода з усіма своїми примхами. Українців чекають як теплі сонячні дні, так і похмурі – з дощами і холодними вітрами.

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