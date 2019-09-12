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13 вересня • оновлено в 01:54
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П`ятниця 13-го: маг розповів, як зробити грошовий талісман

3.3т Читати матеріал російською

У п'ятницю, 13 вересня, можна виготовити грошовий талісман, який буде притягувати в будинок багатство, – розповів маг ведичної традиції Ігор Мехеда.

Про це він повідомив OBOZREVATEL.

За його словами, для виготовлення талісмана необхідно використати монети, "взяті з здачі під час покупок в магазині", свічку жовтого кольору, шматок білої тканини розміром 25 на 25 сантиметрів.

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Ритуал слід проводити на кухні. "Запалити свічку, покласти монети на тканину і прочитати замовляння: "Річки золоті до мене течуть, монети швидкі на поріг котяться, каміння дорогоцінне в кишеню потрапляє – і тому зростати вічно. Нехай у мене в будинку живуть і примножуються", – пояснив маг.

Доларовий кіт, ілюстрація

Доларовий кіт, ілюстрація

Google Images

"Замовляння читають 13 разів, потім загортають монети в тканину і кладуть в шафу. Далі про талісман забувають. Він діятиме дуже довго", – пообіцяв він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда розповів про ритуал на привернення грошей, який можна проводити на молодик і повний місяць, а також повідомив, що можна зробити в дні з трьома "дев'ятками" у даті: 19 вересня і 29 вересня 2019 року.

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Тема
Ексклюзив
Особа
Ігор Мехеда
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Angelin Ivan
Angelin Ivan
У меня есть другой способ, не менее действенный - работать. Вот как увидел Луну (все равно новолуние или нет), так сразу на утро нашел работу и погнал ) Говорят помогает )
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