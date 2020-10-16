За минулу добу, 15 жовтня, п'ять регіонів стали епіцентрами коронавірусу в Україні. Там було виявлено більш ніж 400 нових хворих на COVID-19.

Рейтинг очолила Харківська область, Одеська область та місто Київ. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Найбільше заражених зареєстрували в:

Харківській області – 544 (всього 27 457)

Одеській області – 502 (18 013)

Києві – 455 (29 412)

Дніпропетровській області – 423 (10 257)

Хмельницькій області – 414 (10 098)

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 16 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 287 231 випадок коронавірусної інфекції. З них 5 992 – виявлено за минулу добу, що стало новим рекордом за добовим приростом.