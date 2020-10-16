П'ять регіонів стали епіцентрами коронавірусу в Україні

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
4,7 т.

  • Найбільше нових хворих зареєстрували в Харківській області

  • Слідом у рейтингу опинилися Одеська область і місто Київ

  • У Дніпропетровській області кількість заражених різко зросла

Коронавірус в Україні

За минулу добу, 15 жовтня, п'ять регіонів стали епіцентрами коронавірусу в Україні. Там було виявлено більш ніж 400 нових хворих на COVID-19.

Рейтинг очолила Харківська область, Одеська область та місто Київ. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Найбільше заражених зареєстрували в:

  • Харківській області – 544 (всього 27 457)

  • Одеській області – 502 (18 013)

  • Києві – 455 (29 412)

  • Дніпропетровській області – 423 (10 257)

  • Хмельницькій області – 414 (10 098)

Захворюваність на COVID-19 в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 16 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 287 231 випадок коронавірусної інфекції. З них 5 992 – виявлено за минулу добу, що стало новим рекордом за добовим приростом.

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