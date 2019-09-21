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21 вересня • оновлено в 14:47
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/ Суспільство

"П'ять разів на тиждень глід?" На КремльТВ осоромилися через випивку

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На російському шоу "60 хвилин" ведучі обговорили заяву Міністерства охорони здоров'я РФ, яке допустило пити алкоголь 5 днів в тиждень.

Відео передачі є на YouTube. Під час шоу гості разом з провідними обговорювали кількість алкоголю, яку можна пити щодня без шкоди для здоров'я.

Фрагмент з телепередачі

Фрагмент з телепередачі

youtube.com

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Після передачі ведуча Ольга Скабеева запропонувала обговорити, чи припустимо бути тверезим всього два дні на тиждень.

"За підрахунками МОЗ, пити можна 5 днів в тиждень, а два дні - пожити на тверезу голову. І за ці 5 днів жінка може дозволити собі в сумі - приблизно півтори пляшки вина, а чоловік - бочонок пива. Згодні?", - написала вона.

Її висловлювання викликало глузування користувачів соцмереж.

"Федеральний канал в прайм-тайм разом з рупором Кремля Ольгою" Бачок "Скабеевой розривається, пити чи 5 днів в тиждень глоду. Інших проблем в країні, де велика кількість живе в дерев'яних зрубу, де в інші райони можна проїхати 3 місяці в році немає . Роісся вперде! " - написав користувач Telegram Анатолій Штефан.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як громадянам Росії запропонували замінити імпортні ліки глодом.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Ольга Скабєєва
Місце
Росія Москва
Тег
пропаганда
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Миллионы россиян вздохнули с облегчением и сказали -"Дай Бог здоровья чиновникам Минздрава" Пять дней в неделю, вроде, как бы многовато, но, только РАДИ ЗДОРВЬЯ . Ведь Минздрав, плохого не посоветует )))))
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Злопыхатель Вежливый, ну ,судя по пьяным ДТП, стрельбы в друг друга в пьяном состоянии ,пьяных драк Украина уже давно следует рекомендациям Минздрава РФ
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Неподскакивающий Нескакун
Неподскакивающий Нескакун
Какую только куйню не несет НедоЕвропейская пропаганда )))
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Неподскакивающий Нескакун, цель и смысл существования этого "сми" - русофобия, антироссийская пропоганда. Вот и пыхтят в меру своей образованности.
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Неподскакивающий Нескакун
Неподскакивающий Нескакун
Ну а че с них взять - хуторяне... За неполных 6 лет б@ндеровского шабаша, некогда развитая страна с образованным населением превратилась в один большой хутор, населенный узколобыми, скачущими р@гулями. Ну панове - шо наскакали...
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