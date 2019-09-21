"П'ять разів на тиждень глід?" На КремльТВ осоромилися через випивку

На російському шоу "60 хвилин" ведучі обговорили заяву Міністерства охорони здоров'я РФ, яке допустило пити алкоголь 5 днів в тиждень.
Відео передачі є на YouTube. Під час шоу гості разом з провідними обговорювали кількість алкоголю, яку можна пити щодня без шкоди для здоров'я.
Фрагмент з телепередачі
youtube.com
Після передачі ведуча Ольга Скабеева запропонувала обговорити, чи припустимо бути тверезим всього два дні на тиждень.
"За підрахунками МОЗ, пити можна 5 днів в тиждень, а два дні - пожити на тверезу голову. І за ці 5 днів жінка може дозволити собі в сумі - приблизно півтори пляшки вина, а чоловік - бочонок пива. Згодні?", - написала вона.
За підрахунками Міністерства охорони здоров'я, пити можна 5 днів в тиждень, а два дні - пожити на тверезу голову. І за ці 5 днів жінка може дозволити собі в сумі - приблизно півтори пляшки вина, а чоловік - бочонок пива. Чи згодні? pic.twitter.com/yJjfaZw1cC- Olga Skabeeva (@OSkabeeva) September 20, 2019
Її висловлювання викликало глузування користувачів соцмереж.
"Федеральний канал в прайм-тайм разом з рупором Кремля Ольгою" Бачок "Скабеевой розривається, пити чи 5 днів в тиждень глоду. Інших проблем в країні, де велика кількість живе в дерев'яних зрубу, де в інші райони можна проїхати 3 місяці в році немає . Роісся вперде! " - написав користувач Telegram Анатолій Штефан.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як громадянам Росії запропонували замінити імпортні ліки глодом.
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