Як економно і оригінально зустріти Новий рік: п'ять простих способів

Якщо думка про те, що зустріти Новий рік у своїй квартирі біля телевізора не приносить натхнення і ви не уявляєте, чим можна ще зайнятися, не витративши водночас усі гроші світу, – значить цей текст для вас. До вашої уваги ми представляємо підбірку to do list новорічної ночі.

Головна ялинка вашого міста

Ви можете зустріти Новий рік сам біля великої ялинки в центрі вашого міста. Або ж зберіть гучну і веселу компанію, візьміть з собою бенгальські вогні, хлопавки, пляшку шампанського і це гарантує вам веселий і легкий вечір у компанії як друзів, так і зовсім незнайомих вам людей.

Всі ми знаємо, що новорічна ніч чарівна, можливо, саме 31 грудня напередодні Нового року ви зможете зустріти свою любов або людину, яка кардинально змінить ваше життя. Головне – не боятися ризикувати й виходити із зони комфорту.

Софійська площа

Варто зазначити, що різдвяна ялинка у Києві увійшла в топ-5 найкращих у Європі за підсумками 2019 року (за версією туристичного порталу European Best Destination).

Ялинка в Києві

Ялинка в Києві

Нічна ковзанка

Якщо ж у вашому місті є ковзанка, яка ще й буде відчинена 31 грудня ввечері, то її неодмінно варто відвідати. Атмосфера тут завжди святкова завдяки сміху, сніжній прохолоді й новорічним пісням на тлі. Ковзанка хороша тим, що не обов'язково вміти кататися на ковзанах, щоб повеселитися від душі. Катання на ковзанах люблять як діти, так і дорослі: ті, хто вже давно практикується й сміливо займає центр ковзанки, і ті, хто ще не впевнений у своїх силах і катається по колу біля бортика для підстраховки.

І навіть якщо ви не вмієте кататися – не біда. Насправді, навчитися дуже легко. До того ж прямо там на місці можна знайти когось, хто навчить вас. І після годинки падань, синців і невдач ви все-таки твердо станете на ковзани, ось тоді й почнуться довгоочікувані веселощі. Ці неймовірні емоції занурять вас знову в дитинство і зроблять новорічну ніч незабутньою. Крім того, якщо ви вже добре катаєтеся, то напевно знаєте, як це прекрасно.

Гра в сніжки або катання на гірці

Поки природа дарує нам хороші сніжні зими, треба цим користуватися, бо глобальне потепління не дрімає. Головна і всім доступна сніжна забава – гра в сніжки. Коли ти вже виріс і щодня зайнятий роботою та іншими клопотами, то звичайна дитяча гра в сніжки набуває особливого дива. А чому б не зустріти так Новий рік? Зібрати своїх друзів, родину і витягнути їх на сніг – завдання не з легких, тим паче новорічної ночі, коли прийнято всім сідати за стіл і дивитися телевізор. Але якщо вам вдасться, то гарне проведення часу забезпечено.

Ну а якщо гра в сніжки – занадто банально, то чому б не піти великою компанією кататися з гірки на санчатах, тарілках або просто на пакеті. До того ж можна взяти з собою глінтвейн в термосі чи каву. Хоча в такому турборежимі ви однаково не замерзнете.

Гра в "Мафію"

Якщо ви любите грати в настільні ігри, то "Мафія" вас точно зацікавить. Правила прості:

Ведучий оголошує:

Настає ніч (всі гравці заплющують очі).

Мафія прокидається і знайомиться (всі гравці, яким випала честь грати цю роль, розплющують очі й запам'ятовують свою "команду").

Мафія засинає (всі заплющують очі).

Настає ранок, всі прокидаються (розплющують очі).

Отже, панове, у нашому місті з'явилася МАФІЯ!

Далі гравці на підставі легенд і своїх здогадок (а мафія на підставі того, що вони одне про одного знають) висловлюють думки про підозрілих особистостей. Після того, як всі поділилися своїми припущеннями, відбувається голосування. Той, за кого проголосувала більшість, вважається вбитим і розкриває свою карту, тим самим визначаючи свій статус. Завдання – вирахувати і знайти мафію, поки вона не вб'є всіх мирних жителів.

Гра настільки проста і захоплива, що безумовно сподобається всій компанії.

Готування на кухні

Хто сказав, що провести новорічний вечір на кухні – це банально? А якщо вибрати найбільш екстравагантний рецепт або ж піти іншим шляхом? Приготувати улюблену страву з дитинства, що б це не було – чи то бабусині пельмені, чи то мамин торт "Наполеон", чи то манти за татовим рецептом.

Якщо почати заздалегідь, то встигнете саме під бій курантів насолодитися улюбленими стравами. А якщо ще одночасно сісти і переглянути, наприклад, усі фільми про Гаррі Поттера, то вечір стане зовсім не банальним і не нудним.

Якщо ж ви не знаєте, що б таке приготувати, то найкращі рецепти для вас ми зібрали в нашому розділі FoodOboz. Там ви знайдете як прості, так і складні страви на будь-який смак.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!