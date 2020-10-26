П'ять областей стали епіцентрами COVID-19: лідирує Харківщина

Олексій Тітофф Суспільство 09:28, 26.10.2020 Оновлено: 09:48, 26.10.2020

Станом на 26 жовтня в Україні п'ять регіонів стали епіцентрами коронавірусу (COVID-19) в Україні.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Харківська область – 478 нових випадки зараження, Одеська – 348, Житомирська – 345, Львівська – 335, Чернівецька – 323", – зазначив він.

Відзначимо, що днем раніше Харківська область також була епіцентром COVID-19 в Україні.

Додамо, що за станом на ранок понеділка, 26 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 348 924 випадки коронавірусної інфекції. З них 5 426 – виявлено за минулу добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Слузі народу" розповіли, що в Україні після місцевих виборів можливий сплеск захворюваності на коронавірус, однак він буде пов'язаний не із самим виборчим процесом.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Кернес "взяв" Харків у першому турі: дані екзитполу щодо виборів мера і до міськради

Штепа "увірвалася" до другого туру виборів у Слов'янську – екзит-пол

На Київщині урну для опитування Зеленського сховали в кущі. Фотофакт

ЦВК озвучила офіційні дані про явку на виборах-2020

Волонтери сказали, скільки їм заплатять за опитування Зеленського