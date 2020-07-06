П'ять кращих річкових пляжів для літнього відпочинку в Україні

У зв'язку пандемією коронавіруса COVID-19 українці напередодні сезону відпусток опинилися фактично в самоізоляції. При цьому Одеса, на яку звернули увагу всі любителі морського відпочинку, вже переповнена туристами, які, як застерігають в Держагентстві з туризму та курортів, дуже часто не дотримуються правила соціального дистанціювання і вимог щодо носіння маски. Аналогічна ситуація спостерігається і на популярному українському курорті – Кирилівці.

У зв'язку з цим українцям радять спробувати дещо неординарну відпустку і відпочити на одному з річкових пляжів країни.

Сайт 24.ua склав список кращих річкових пляжів України, на яких можна позасмагати, поплавати або ж розважитися із дітьми. Річкові пляжі залишаються не настільки заповненими, як морські, а тому є всі шанси відпочити, не порушуючи правила соціального дистанціювання. При цьому в МОЗ раніше повідомили, що на пляжі можна обійтися і без захисної маски, якщо дотримуватися необхідної дистанції.

Київ, Пляж "Центральний" на Трухановому острові

Пляж знаходиться всього в декількох хвилинах ходьби від центру міста, а тому до нього просто дістатися на метро. Для того, щоб потрапити на пляж потрібно лише перейти пішохідний міст через Дніпро.

На території пляжу працюють кафе з напоями. Сам пляж регулярно прибирають міські служби.

Одна з найбільших переваг пляжу – неймовірний вид на столицю.

Черкаси, пляж "Пушкінський"

В останні роки цей пляж став одним з найулюбленіших у місцевих жителів.

Завдяки ширині Дніпра часом здається, що ви відпочиваєте на морі, а не на річці.

На "Пушкінському" з 10 до 19 годин працюють рятувальники. Сам пляж доглянутий: на ньому є дитячий майданчик, доріжки і лежаки з парасольками.

Дніпро, пляж "Мануйлівський"

Пляж знаходиться відразу при з'їзді з Нового мосту. Дістатися можна на власному авто або ж громадським транспортом.

За порядком на пляжі цілодобово стежать рятувальники. На пляжі облаштовані роздягальні, душові кабінки, туалети і фонтани з питною водою.

Також на пляжі працюють кафе і альтанки для компаній.

Чернігів, пляж "Золотий берег"

Дістатися на пляж можна з центрального парку, пройшовши по асфальтованій дорозі або ж через Червоний міст.

Пляж зазвичай відкривають для відпочиваючих з середини червня, після того, як комунальні служби завозять новий пісок, а водолази обстежують дно на предмет небезпеки.

На пляжі обладнані спортивний майданчик, туалети, намети з напоями і закусками, окремо розташовані колонки з питною водою.

За безпекою стежать рятувальники і медики.

Харків, Журавлівський гідропарк

На території гідропарку розташовані відразу кілька пляжів: частина з них платні, інші – ні.

На пляжах чергують рятувальники і медики, а також є вся необхідна для відпочинку інфраструктура. Для дітей є водні гірки, дитяче містечко і батути.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, де і за скільки можна зняти житло влітку 2020 року на курортах Чорного моря. Читайте також про те, чи безпечно відпочивати на популярному чорноморському курорті Залізний порт.