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8 вересня • оновлено в 11:09
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П'ять головних в'язнів Кремля: кого відпустив Путін

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В Україну повернулися політв'язні Кремля, серед яких кілька особливо гучних імен, знайомих кожному українцю.

Великий обмін відбувся за формулою "35 на 35" в суботу, 7 вересня.

Зокрема, президент Росії Володимир Путін відпустив Олега Сенцова – українського режисера, який більше п'яти років провів за гратами в РФ. Українця незаконно утримували за звинуваченням у керівництві терористичною групою. Російський суд засудив його до 20 років тюремного ув'язнення.

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Сенцов повернувся в Україну

Сенцов повернувся в Україну

Громадське

Сенцов повернувся в Україну

Сенцов повернувся в Україну

Громадське

Також серед помилуваних Павло Гриб – наймолодший в'язень Кремля. Був затриманий у 2017 році в Білорусі і засуджений до 6 років колонії нібито за підготовку теракту.

Павло Гриб повернувся в Україну

Павло Гриб повернувся в Україну

Павло Гриб повернувся в Україну

Павло Гриб повернувся в Україну

Громадське

У числі звільнених також Микола Карпюк та Станіслав Клих, яких затримали в 2014 році і засудили до 22,5 і 20 років в'язниці відповідно нібито за вбивства росіян у чеченській війні.

Станіслав Клих повернувся в Україну

Станіслав Клих повернувся в Україну

Микола Карпюк повернувся в результаті обміну

Микола Карпюк повернувся в результаті обміну

Громадське

Повернувся з російського полону і Олександр Кольченко, якого заарештували в 2014 році. Йому дали в Росії 10 років в'язниці нібито за тероризм.

Олександр Кольченко повернувся в Україну

Олександр Кольченко повернувся в Україну

Раніше OBOZREVATEL писав про всіх 35 українців, які повернулись на Батьківщину в результаті обміну з Росією.

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Тема
Обмін полоненими
Особи
Олег Сенцов Олександр Кольченко Станіслав Клих Микола Карпюк Павло Гриб
Місце
Україна
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